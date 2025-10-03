«Трактор» совершил крутой камбэк, но проиграл по буллитам «Динамо» в Москве

Челябинцы отыгрались с 0:2, забросив две шайбы с экстра-полевым игроком

Хоккеисты челябинского «Трактора» едва не сотворили чудо в матче с московским «Динамо» в чемпионате КХЛ. Уступая в счете 0:2, южноуральцы в конце третьего периода пошли ва-банк, сняв вратаря на полевого игрока. И забросили две шайбы, сравняв счет. Столичный клуб все же выиграл по буллитам, но и «черно-белые» взяли в Москве одно очко, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Выезд в столицу России не сулил челябинскому «Трактору» ничего хорошего. И дело даже не в том, что «Спартак» и «Динамо» — очень крепкие и серьезные соперники. Все три команды из Москвы (ЦСКА не забыли?) в равной степени (наверное) в числе претендентов в борьбе за самые высокие места в том числе могут побороться и за Кубок Гагарина. Просто «Трактор» пока очень далек от той игры, которую он показывал в прошлом сезоне, дойдя до финала Кубка Гагарина.

Накануне «черно-белые» уступили в Москве «Спартаку». В том матче челябинцы вроде и сыграли неплохо, но допустили очень уж много ошибок в обороне. Непозволительно много. Но, несмотря на поражение, игра команды оставила приятное впечатление. Ну, так показалось автору этих строк.

Поэтому и ожидание от игры с другим московским коллективом было позитивным. Было ощущение, что «Трактор» сможет выйти из противостояния с «Динамо» победителем. Впрочем, в КХЛ любой матч может преподнести сюрпризы. Посмотрите на скромный «Нефтехимик»! Нижнекамский клуб вообще не парится по поводу того, с кем играет и на каком льду...

Игра челябинцев с «бело-голубыми» стала логичным продолжением матча с «красно-белыми» — максимум движения, минимум остановок. Игра смотрелась и радовала глаз. И это не эмоции, а констатация факта! Странно, что команды так и не открыли счет в матче, хотя возможностей у тех и других для этого было предостаточно!

Второй период? Он стал логичным продолжением первого. Проблема в том, что на табло долгое время продолжали гореть «нули». И это было высшей степенью несправедливости по отношению к болельщикам, которые не очень хорошо разбираются в хоккее. В их глазах игра могла показаться скучной.

А на самом деле там был жгучий нерв и борьба! Кость в кость, тело в тело... Не хватало разве что клюшкой по голове долбануть в порыве эмоций. «Динамо» давило (ну, ему это положено по статусу), «Трактор» не забывал ставить «бело-голубых» на место, организовывал хорошие подходы к владениям гостей.

Впрочем, игра к середине периода чуть успокоилась. Новый импульс придали ей «черно-белые», когда создали крутейший момент для взятия ворот. Партнеры по команде вывели на «чистый» бросок с острого угла Егору Коршкову. Тот голевой момент запорол — начал обрабатывать шайбу, думать, куда ее отправить...

В итоге получили мы, а не они. «Трактор» давил, атаковал, подходы хорошие к чужим владениям делал... Наша команда играла лучше, а пропустила в свои ворота. Форвард «Динамо» Девин Броссо не стал изобретать велосипед — сыграл просто, но эффективно, мастерски завершив быстрый контрвыпад партнеров по команде — 1:0.

Третий отрезок начался для «Трактора» еще с одной пропущенной шайбы: Максим Джиошвили броском с неудобной руки переиграл Сергея Мыльникова — 2:0. Челябинцы снова пошли большими силами вперед, но толку от этого было мало. На последнем рубеже у динамовцев кураж поймал Владислав Подъяпольский. Голкипер столичного клуба продолжал стоять стеной.

И все же челябинцы добились своего. Уже в самой концовке матча они забросили две шайбы. Причем сделали это, убрав голкипера с ворот, заменив его на полевого игрока. Сначала Логан Дэй сократил разрыв в счете до минимума, а за полминуты до сирены Михаил Григоренко выровнял положение — 2:2. Увы, в серии буллитов удача была на стороне хозяев льда. Победу им принес Никита Гусев.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 2 октября. «Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 бул (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Девин Броссо (Джордан Уил, Артем Сергеев), 32:17 (5×5).

2:0 — Максим Джиошвили (Максим Комтуа, Дилан Сикьюра), 42:46 (5×4).

2:1 — Логан Дэй (Джошуа Ливо, Александр Кадейкин), 58:37 (5×5).

2:2 — Михаил Григоренко (Джошуа Ливо, Джордан Гросс), 59:33 (6×5).

3:2 — Никита Гусев, 65:00 (бул).

«Это действительно был отличный камбэк. Игра была на лезвии. Когда вы играете в большинстве, нужно находить способ забрасывать шайбы, чего мы не сделали. Я не расстроен усилиями команды, потому что мы боролись. Хорошо, что мы поняли, что нам нужно играть до конца. Именно поэтому нам удалось перевести игру в овертайм», — отметил после матча на пресс-конференции главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Логан Дэй («Трактор»)

Забросил шайбу, дав команде надежду на спасение. Здорово сыграл в защите, в одном из эпизодов заблокировал бросок, который был голевым.

Владислав Подъяпольский («Динамо»)

Впервые в сезоне вышел в стартовом составе «бело-голубых» и сыграл превосходно. Едва не сыграл на «ноль». Один из героев матча.

Джошуа Ливо («Трактор»)

Лучший бомбардир челябинского клуба пополнил свой результативный счет. На этот раз ограничился двумя передачами.

Следующий матч хоккеисты «Трактора» проведут 4 октября. В этот день им предстоит сыграть в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими драконами». Завершат гостевую серию матчей «черно-белые» поединком 6 октября с минским «Динамо»

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)