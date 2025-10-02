«Трактор» в сентябре: «качельная» игра с перепадами настроения

Челябинский клуб «потрясывает»: в одном матче команда выдает шикарные отрезки игры с откровенно провальными

Хоккеисты челябинского «Трактора» на старте сезона в КХЛ пока находятся в поиске своей лучшей игры. В одном матче «черно-белые» могут катком проехаться по сопернику и тут же провалиться в любом из периодов, дав ему шанс на спасение. Такая «качельная» игра с перепадами настроения — скорее временное явление. Подводим итоги месяца для ХК «Трактор» в сентябре и выделяем лучших и худших игроков команды.

Коротко о главном

Что становится причиной такой «качельной» игры, остается только догадываться. Надо быть экспертом, а еще быть внутри коллектива, чтобы давать какую-то оценку игре команды. Если исходить из того, что мы видим «снаружи» (то есть с трибун арены или по экрану ТВ), то на ум приходит большое количество удалений, которые получает команда. Из-за них рушится игра, сбивается ее темп, сочетания звеньев и так далее.

Но списывать все на удаление и нарушения спортивной дисциплины было бы неправильно. В конце концов, другие команды также много времени проводят в меньшинстве, они тоже подвержены спадам и провалам в игре. Но почему-то в «Тракторе» это ощущается особенно сильно.

Именно поэтому старт команды в новом сезоне вызывает смешанные чувства. В общем и целом игра «Трактора» нравится, виден его потенциал, есть и резервы для его усиления. Остается пока ждать и верить, что наши парни «раскатаются» и будут добавлять по ходу сезона.

Лучший матч: «Трактор» — «Авангард» — 5:1

Других вариантов быть не может, игра с «Авангардом» стала лучшей в сентябре для хоккеистов «Трактора». А ведь «ястребы» прибыли в Челябинск с победной серией из 6 матчей кряду. Но наши парни не дали и шанса омичам. Это был тот хоккей, который и пытается построить в Челябинске Бенуа Гру — быстрый, комбинационный и силовой. Причем в этом поединке игра «черно-белых» не разбилась на отрезки (как это часто бывает), а практически на протяжении всего матча выглядела целостной и стабильно хорошей.

Худший матч: «Трактор» — «Спартак» — 3:5

На старте сезона челябинцы сыграли 10 матчей, но уже умудрились завершить серию из двух матчей со столичным «Спартаком». И в обоих случаях «красно-белые» одержали победу. Накануне наши парни проиграли соперникам в Москве (3:6), но там игра «черно-белых» в целом была симпатичной.

А вот в Челябинске матч со «Спартаком» ребятам явно не удался. Они вчистую проиграли москвичам первый и третий периоды. А еще нахватали кучу ненужных удалений и грубых ошибок в обороне.

Лучший игрок — Джошуа Ливо

Даже притом что лучший снайпер прошлого сезона пока далек от своей лучшей игры, он все равно приносит много пользы команде. Об этом говорит и статистика канадца: с 12 баллами Джошуа Ливо — лучший бомбардир «черно-белых». И это притом что сыграл 8 матчей (привет руководству лиги, которая дисквалифицировала форварда за отсутствие на церемонии награждения по итогам сезона-2025/2026).

Джош Ливо — лучший игрок сентября «Трактора» еще и потому, что здорово действует в подыгрыше, принимает правильные и интересные решения продолжения атак. В этом и проявляется класс и мастерство хоккеиста. Ждем от него еще более продуктивной и результативной игры, свой потенциал в Челябинске хоккеист еще не реализовал.

Худший игрок — Арсений Коромыслов

Возможно, это спорное решение и многие болельщики «Трактора» с нашим выбором не согласятся. Тем более что при выборе худшего выбирать есть из кого. Скажем, пока не влился в коллектив Михаил Григоренко, потускнела игра Василия Глотова, в обороне «пожарит» Логан Дэй…

Но мы «ставим» на 48-й номер «черно-белых». Почему? Мы не ждем от Арсения подключений к атаке и результативных действий, он прежде всего защитник оборонительного плана. Но как же много ошибок он допускает в простых ситуациях, хватает ненужные удаления, проигрывает соперникам силовую борьбу… Сентябрь для хоккеиста явно не задался.

Лидеры по статистике:

Джошуа Ливо — 12 (4 + 8), «+3»

Григорий Дронов — 8 (4 + 4), «+3»

Пьеррик Дюбе — 8 (4 + 4), «−2»

Семен Дер-Аргучинцев — 8 (0 + 8), «+4»

Александр Кадейкин — 5 (2 + 3), «+5»

Егор Коршков — 5 (2 + 3), «+5»

Что нас ждет в октябре?

Предстоящий месяц будет для нашей команды очень насыщенным. «Трактор» проведет аж 12 матчей, график игр очень плотный. Непростым обещает стать выезд по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Минск, который стартует уже сегодня, 2 октября. Да и в домашних поединках парням не «разгуляться»: игры с «Локомотивом», «Авангардом» и «Автомобилистом» уж точно легкими не будут.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).