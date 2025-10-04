«Трактор» уступил «Драконам» и впервые в сезоне проиграл в трех матчах подряд

Хоккеисты челябинского клуба уступили в овертайме клубу из Китая в Санкт-Петербурге — 4:5

Хоккейный клуб «Трактор» во второй раз в сезоне уступил в Санкт-Петербурге. Сегодня, 4 октября, «черно-белые» проиграли в овертайме «Шанхайским драконам» — 4:5. Весь матч челябинцы догоняли соперника и совершили свой фирменный камбэк в концовке, переведя игру в овертайм. Впервые в текущем сезоне «Трактор» проиграл в трех матчах кряду, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра в Санкт-Петербурге с шанхайским клубом, в котором нет ни одного китайца, а основу составляют североамериканские хоккеисты — таковы современные реалии КХЛ и странного ее проекта под названием «Драконы». Но, надо признать, финансовые вливания в клуб дают результат — китайская (или все-таки североамериканская?) команда располагает хорошим подбором игроков и способна бороться за высокие места, что и подтверждает в текущем чемпионате КХЛ.

Вот и накануне ряд «Драконов» усилил еще один топовый новичок — Остин Вагнер. Канадец первый матч в КХЛ провел здорово. Особенно сильное впечатление произвела его игра в стартовом отрезке. Он открыл счет в матче, а еще мог удвоить преимущество, когда шайба после его броска угодила в перекладину.

В дебюте второго периода хозяева льда забросили вторую шайбу. А сделал это Борна Рендулич тогда, когда со скамейки для штрафников появился хоккеист «Трактора» — 2:0. Вообще, «Драконы» выглядели куда свежее, быстрее и агрессивней челябинского клуба.

Вернул «Трактор» в игру наша палочка-выручалочка Григорий Дронов. Лучший защитник Лиги в сентябре нанес мощнейший щелчок от синей линии, реализовав большинство — 1:2. Три с небольшим минуты спустя «черно-белые» сравняли счет, а автором заброшенной шайбы стал Андрей Никонов. Гол наши парни забили в канадском стиле — вбросили шайбу в зону, поборолись за нее, она досталась Егору Коршкову, а тот из-за ворот сделал пас на партнера по команде. Просто, но эффективно!

Но радовались болельщики «Трактора» недолго. Практически тут же хозяева вновь вышли вперед. Остин Вагнер нанес с острого угла неожиданный бросок, к которому Крис Дригер оказался не готов. Грубая ошибка голкипера челябинского клуба свела на нет все усилия команды выровнять положение.

Основные события третьего периода произошли в концовке. На 54-й минуте «Трактор» вновь выровнял положение благодаря Пьеррику Дюбе. Но и вновь удержать нужный счет челябинцам не удалось. Быстрая атака соперника привела к тому, что Райан Спунер замкнул пас Остина Вагнера — 4:3.

Но и после этого взятия ворот точку в матче, как оказалось, ставить было рано. Уже сняв вратаря на шестого полевого игрока, «Трактор» отыгрался. Партнеры по команде вывели на хорошую позицию для броска Михаила Григоренко. Тот не промахнулся! 4:4 за минуту до конца третьего периода. В овертайме команды играли недолго, Ник Меркли забросил шайбу, которая в итоге стала победной.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 4 октября. «Шанхайские драконы» (Шанхай) — «Трактор» (Челябинск) — 5:4 от (1:0, 2:2, 1:2, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Остин Вагнер (Райан Спунер, Никита Попугаев), 08:26 (5×5).

2:0 — Борна Рендулич (Адам Кленденинг, Райан Спунер), 24:19 (5×5).

2:1 — Григорий Дронов (Василий Глотов, Михаил Григоренко), 30:32 (5×4).

2:2 — Андрей Никонов (Егор Коршков), 34:15 (5×5).

3:2 — Остин Вагнер (Никита Попугаев, Джейк Бишофф), 34:42 (5×5).

3:3 — Пьеррик Дюбе (Джошуа Ливо, Сергей Телегин), 53:27 (5×5).

4:3 — Райан Спунер (Остин Вагнер, Никита Попугаев), 54:59 (5×5).

4:4 — Михаил Григоренко (Григорий Дронов, Пьеррик Дюбе), 58:56 (6×5).

5:4 — Ник Меркли (Гейдж Куини, Джозеф Душак), 60:54 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Остин Вагнер («Драконы»)

Дебют канадца в КХЛ получился шикарным — дубль и результативная передача! Стал главным героем матча.

Райан Спунер («Драконы»)

Набрал 3 (1+2) очка, его шайба едва не стала победной в концовке третьего периода.

Григорий Дронов («Трактор»)

Начал фирменный камбэк челябинского клуба, выдал результативный пас на Григоренко, когда тот в концовке третьего периода перевел игру в овертайм.

«Трактор» впервые в сезоне проигрывает в третьем матче подряд. Завершит гостевую серию игр он поединком 6 октября с минским «Динамо».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).