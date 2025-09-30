Хоккейный клуб «Трактор» второй раз в сезоне проиграл «Спартаку» в чемпионате КХЛ

После домашнего поражения 3:5, челябинцы уступили сопернику в Москве со счетом 3:6

Хоккеисты челябинского «Трактора» не смогли взять реванш у «Спартака» за домашнее поражение. Сегодня, 30 сентября, «красно-белые» выиграли у «черно-белых» в Москве — 6:3. В составе столичного клуба по дублю оформили Павел Порядин и Никита Коростелев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Наша команда в последних пяти матчах одержала четыре победы. А единственное поражение потерпела в домашнем поединке с «красно-белыми». Увы, вернуть «Спартаку» не удалось. Виной тому безобразная игра челябинского клуба в обороне.

Уже в самом дебюте матча открыл счет Никита Коростелев. В очередной раз огорчил нашу команду игрок, ранее выступавший за «Трактор». Причем, до этого форвард «красно-белых» не забивал в четырех матчах, но в игре с челябинским клубом прервал свое голевое «молчание».

В середине периода хозяева удвоили преимущество, наказав нашу команду за нарушение численного состава. Сделал это Павел Порядин. А ведь мгновением ранее хороший шанс сравнять счет упустил Александр Кадейкин. В контратаке он убежал «1 в 0» и даже переиграл голкипера соперника, но шайба после его броска угодила в штангу.

Практически тут же «Трактор» ответил классной двухходовкой Пьеррик Дюбе — Андрей Светлаков. Увы, судьи взятие ворот отменили после просмотра видеоповтора, зафиксировав офсайд. Впрочем, «черно-белые» своего добились, здорово разыграв «лишнего». Классная и быстрая комбинация привела к тому, что Михаил Григоренко отправлял шайбу в пустой угол ворот — вратарь «красно-белых» Дмитрий Николаев элементарно не успевал переместиться, чтобы успеть среагировать на бросок.

Не успели наши парни порадоваться голу, как практически тут же оказались в меньшинстве. Соперник вновь наказал «Трактор» за грубость, а центре внимания оказался Павел Порядин. Он оформил дубль, поучаствовав во всех трех голах своей команды — 1:3.

Не менее интересным и зрелищным получился и второй отрезок матча. А начал его в воротах «Трактора» Сергей Мыльников. Главный тренер челябинского клуба Бенуа Гру принял решение сделать рокировку голкиперов, убрав с площадки Криса Дригера.

И это принесло свои плоды! В середине периода «Трактор» сократил разрыв в счете до минимума. Затолкал шайбу в ворота с «пятака» Владимир Жарков, забив свой первый гол в сезоне. А выровнял положение Андрей Светлаков на добивании — 3:3! Но и в этот раз радость «черно-белых» продолжалась недолго. «Спартак» в очередной раз наказал соперника за грубость. Георгий Рубцов вывел москвичей вперед.

Все еще можно было исправить в третьем периоде. Благо, игра была открытой, с обилием голевых моментов. И даже, когда Никита Коростелев сделал счет 5:3, была надежда, что «черно-белые» совершат камбэк. Не сложилось, хотя возможностей для взятия ворот у «Трактора» было немало. В концовке москвичи забили еще и в пустые ворота. 3:6 не в нашу пользу!

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 30 сентября. «Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 6:3 (3:1, 1:2, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Никита Коростелев (Павел Порядин, Герман Рубцов), 02:38 (5×5).

2:0 — Павел Порядин (Даниил Орлов, Михаил Мальцев), 13:02 (5×4).

2:1 — Михаил Григоренко (Григорий Дронов, Василий Глотов), 17:01 (5×4).

3:1 — Павел Порядин (Александр Пашин, Михаил Мальцев), 18:21 (5×4).

3:2 — Владимир Жарков (Андрей Никонов, Федор Крощинский), 30:34 (5×5).

3:3 — Андрей Светлаков (Пьеррик Дюбе, Джошуа Ливо), 35:22 (5×4).

4:3 — Герман Рубцов (Адам Ружичка, Джозеф Кин), 38:24 (5×4).

5:3 — Никита Коростелев, 42:49 (5×5).

6:3 — Адам Ружичка, 59:30 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Павел Порядин («Спартак»)

Сделал игру в первом периоде, поучаствовав во всех трех взятиях ворот столичного клуба. В итоге набрал 3 (2+1) очка, подтвердив статус лидера команды.

Никита Коростелев («Спартак»)

Прервал свою голевую засуху из четырех матчей, разразившись «дублем» в ворота бывшей команды. В остальном ничем примечательным не запомнился.

Андрей Светлаков («Трактор»)

Пожалуй, лучший игрок в составе челябинского клуба. Сравнял счет во втором периоде, подарив надежду на спасение. Еще один гол форварда арбитры не засчитали после видеопросмотра.

Следующий матч челябинский «Трактор» также проведет на выезде. Послезавтра, 2 октября, подопечные Бенуа Гру сыграют с другим столичным клубом — «Динамо».

Фото: пресс-служба ХК «Спартак» (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).