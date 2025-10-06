«Трактор» завершил выездное турне поражением от минского «Динамо»

Челябинский клуб потерпел четыре поражения в четырех гостевых матчах в КХЛ

Хоккейный клуб «Трактор» неудачно провел четыре гостевых матча в чемпионате КХЛ. Сегодня, 6 октября, челябинцы снова уступили на выезде, на сей раз минскому «Динамо» — 1:4. Это уже четвертое подряд поражение подопечных Бенуа Гру в текущем сезоне, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» приехал в Минск не в лучшем расположении духа. Гостевой выезд для «черно-белых» удачным не назовешь: три матча — три поражения. Но даже не в результатах дело, последняя игра с «Шанхайскими драконами» показала, что команда сильно подсела физически, хоккеистам не хватало свежести и мобильности. Уж слишком много сил ребята потратили на поединки в Москве со «Спартаком» и «Динамо».

Вот и в Минске челябинцы скорее мучались, чем играли в хоккей. Проблем с настроем у них быть не могло, желания победить хватало с лихвой. Но этого было мало: если ноги не бегут, тут ничего не сделаешь. На одном коньке соперников в КХЛ не обыграть.

А тут как назло пропустили «черно-белые» в самом дебюте встречи. Защитники упустили из виду на «пятаке» Даниила Сотишвили. Тот успел обработать шайбу, переложить ее на клюшку и вторым касанием направить в ворота — 1:0. Впрочем, челябинцы достаточно быстро отыгрались. В большинстве на добивании здорово разобрался в ситуации Пьеррик Дюбе. Кстати, могли наши парни и завершать период в свою пользу, но в его концовке чуть не повезло Александру Кадейкину.

Второй период остался полностью за хозяевами льда. «Трактор» сыграл его отвратительно плохо. Виталий Пинчук забросил шайбу классным кистевым броском, Майкл Делл Колл замкнул прострел от Ильи Усова после грубейшей ошибки в обороне «черно-белых», а все тот же Пинчук с «мясом» занес шайбу в ворота с «пятака». 4:1 к экватору матча — это уже весомая заявка на победу. А ведь был еще и эпизод с попаданием в штангу Вадима Шипачева...

В третьем периоде «Трактор» попытался было перевернуть ход матча, провел несколько неплохих атак. Но затем сник после того, как шайба наотрез отказалась заползать в ворота Зака Фукале. За 5 минут до конца третьего периода Бенуа Гру заменил голкипера на шестого полевого игрока. Все без толку — счет остался без изменений.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 6 октября. «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Даниил Сотишвили (Сергей Кузнецов, Андрей Стась), 01:06 (5×5).

1:1 — Пьеррик Дюбе (Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев), 06:25 (5×4).

2:1 — Виталий Пинчук (Алекс Лимож, Ксавье Уэлле), 21:22 (5×5).

3:1 — Майкл Дэлл Кол (Илья Усов), 27:04 (5×5).

4:1 — Виталий Пинчук (Алекс Лимож, Николас Мелош), 29:41 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виталий Пинчук («Динамо» Мн)

Оформил дубль, одна из его заброшенных шайб стала в итоге победной. Вне сомнений — лучший игрок матча.

Алекс Лимож («Динамо» Мн)

Дважды ассистировал партнерам и оба раза — Виталию Пинчуку. Хорошая игра американского форварда.

Зак Фукале («Динамо» Мн)

Показал надежную и уверенную игру против бывшей команды. В том, что минчане пропустили лишь одну шайбу — во многом его заслуга.

«Трактор» возвращается домой, так и не одержав победы ни в одном из четырех гостевых поединков. Хотя челябинцы и набрали два очка с выездного турне, уступив за пределами основного времени матчей столичному «Динамо» и «Шанхайским драконам».

Впереди у нашей команды четыре домашних поединка, первый из которых состоится 9 октября с астанинским «Барысом», а затем пройдут игры с «Локомотивом», «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Что ни соперник, то сложный. Впрочем, легких оппонентов у нынешнего «Трактора» в чемпионате КХЛ быть не может.

Фото: пресс-служба ХК «Динамо» (Минск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).