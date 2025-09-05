Хоккейный клуб «Трактор» выпустил крутой проморолик к старту сезона в КХЛ

А еще представил новый фирменный стиль оформления постов в соцсетях

С началом нового сезона в КХЛ челябинский «Трактор» порадовал поклонников потрясающим промовидео, в котором были представлены ключевые игроки команды. Особое внимание уделили лицам хоккеистов и детальным кадрам игровых элементов. Фанаты и эксперты в социальных сетях положительно отозвались о высоком уровне работы медийной службы «черно-белых». Также команда представила обновленный фирменный стиль, который будет использоваться в их публикациях в соцсетях.

Сегодня, 5 сентября, ХК «Трактор» опубликовал пост, в котором представил состав команды на выездные матчи команды на старте КХЛ сезона-2025/2026. И сделал это в новом фирменном стиле, отказавшись от тематики Lego минувшего сезона.

«Новый фирменный стиль „Трактора“ впечатляет мощью и минимализмом. Монохромная палитра — черный, белый и серый — создает драматичный контраст и подчеркивает характер игроков. Центральный акцент — портреты хоккеистов в черно-белом формате с высоким контрастом, где внимание сосредоточено на лицах», — считает хоккейный эксперт Артем Юносов.

Кроме того, штаб «черно-белых» выпустил и промовидео к старту сезона. В нем делается акцент на деталях — элементах хоккейной экипировки, крупным планом показываются лица игроков. В пабликах болельщики высоко оценили профессионализм медийной службы ХК «Трактор».

Отметим, что ранее в свободном доступе был опубликован документальный фильм о выступлении «Трактора» в сезоне-2024/2025. Называется он «Кубок Гагарина. Верить в мечту». В киноленте показаны кадры из раздевалок, переживания родных и близких, самые важные слова Бена Гру и мотивация Максима Шабанова, Зака Фукале, Владимира Ткачева. Фильм представлен в свободном доступе на «Кинопоиске».

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ стартует сегодня, 5 сентября. В Кубке Открытия сыграют финалисты Кубка Гагарина прошлого сезона «Локомотив» и «Трактор». Игра состоится в Ярославле, начало — в 21:30. В прямом эфире ее покажет телеканал ОТВ, трансляция также будет доступна на сайте 1obl.tv.

