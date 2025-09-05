Хоккейный клуб «Трактор» не стал слабее, он просто стал другим

Превью к старту нового сезона в КХЛ для челябинской команды

Сегодня, 5 сентября, стартует новый сезон в КХЛ. Челябинский «Трактор» вновь среди претендентов на победу в Кубке Гагарина. Однако эксперты, специалисты и букмекеры не видят его главным фаворитом. В летнее межсезонье «черно-белые» значительно обновили свои ряды. Есть ощущение, что команда не стала слабее или сильнее, она просто стала другой. И может как провалить сезон, так и завоевать главный трофей КХЛ. Корреспондент ИА «Первое областное» предполагает три варианта развития событий для «Трактора».

Вариант первый — неудачный, но вполне реальный

В летнее межсезонье «Трактор» если где и потерял, то в линии обороны. Начнем с того, что вратарская позиция пока не внушает доверия. Уход Зака Фукале — это несомненная потеря. Станет ли адекватной ему заменой Крис Дригер? Пожалуй, это самый важный и актуальный вопрос для «черно-белых». И сейчас никто не сможет дать на него ответ. Только время покажет, насколько правы были боссы «Трактора», сделав ставку на этого американского голкипера.

Но даже если предположить, что Дригер быстро адаптируется в коллективе и к суровым реалиям российского хоккея, то проблемы «Трактора» в обороне никуда не делись. В защите «черно-белые» скорее потеряли, чем приобрели. В летнее межсезонье команду покинули Артем Блажиевский, Стивен Кэмпфер и Илья Николаев. А пополнил коллектив в этой линии лишь Джордан Гросс. То есть трех потеряли, одного приобрели.

Глубины состава в обороне нет, и это большая проблема «черно-белых», она прямым образом может отразиться на выступлении команды в сезоне-2025/2026. И все же имеющихся ресурсов с лихвой хватит «Трактору» для того, чтобы без проблем выходить в плей-офф. С какой позиции? Есть ощущение, что «Авангард» и «Металлург» будут главными претендентами за первую позицию в Восточной конференции.

А ведь есть еще «Автомобилист», «Ак Барс», «Салават Юлаев»... По именам эти команды вряд ли в чем-то уступают «Трактору». При пессимистичном варианте событий челябинский клуб может условно занять 5—6-ю позицию на «Востоке» и вылететь в первом раунде плей-офф. Согласитесь, это вполне реальный ход развития событий для нашей команды. Но не будем о грустном, идем дальше.

Вариант второй — оптимистический, но ожидаемый

Опускаем за скобки линию обороны, об этом мы уже поговорили выше. Возьмем линию атаки. Да, «Трактор» потерял очень многое в связи с отъездом за океан Максима Шабанова и Виталия Кравцова. Два наших воспитанника, родные кровинушки, определяли игру команды в прошлом сезоне. Во многом благодаря им «черно-белые» и добрались до финала Кубка Гагарина. Но недосчитались челябинцы еще нескольких ключевых фигур. Покинул город ставший нам родным Владимир Ткачев, завершил карьеру Чарльз Робинсон...

Ушли из клуба Егор Попов, Матвей Гуськов, Никита Коростелев, Денис Почивалов, Остап Сафин... Возможно, они сыграли не лучшим образом в прошлом сезоне и принесли команде не так много пользы, как хотелось бы. Но это боевые единицы, так или иначе они помогли команде повторить свой лучший результат в КХЛ.

Из приобретений «Трактора» в линии атаки — пять позиций. Да, есть супертрансфер в лице лучшего снайпера КХЛ прошлого сезона Джошуа Ливо. Да, перебрался из Питера на Южный Урал результативный форвард Михаил Григоренко. Есть основания полагать, что может раскрыть свой потенциал в Челябинске Пьеррик Дюбе или перезагрузит карьеру списанный со счетов в Казани Егор Коршков.

В итоге все сводится к тому, сможет ли сыграть как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне, Джош Ливо. Если звезда лиги заиграет в полную мощь, то «черно-белые» вновь могут добраться до финала Кубка Гагарина. И это оптимистичный вариант развития событий.

Вариант третий — чемпионский, но маловероятный

Бенуа Гру уже хорошо познакомился с российским хоккеем. Практика показывает, что иностранные тренеры с первого захода в КХЛ трофеи не выигрывают. Хотя и бывают исключения. Канадскому специалисту в предстоящем сезоне будет проще, он уже хорошо знает соперников, их стиль, сильные и слабые стороны. Ну и в ментально-бытовом уровне Бену должно быть комфортнее.

Есть ли у него резервы для усиления игры? Есть такое ощущение, что да. На Кубке губернатора Челябинской области мы увидели, что может быть продуктивным в атаке Джордан Гросс. Очевидно, что не полностью себя раскрыл в «Тракторе» Логан Дэй. Кажется, что после отъезда Шабанова и Кравцова расправили крылья Семен Дер-Аргучинцев и Андрей Светлаков. Их роль в команде возросла, на том же Кубке губернатора они сыграли выше своего привычного уровня.

Любопытно будет посмотреть на то, как адаптируются в новом коллективе Михаил Григоренко и Пьеррик Дюбе. Если они будут регулярно набирать очки или помогать идти на новый рекорд Джошу Ливо, то к середине сезона болельщики «черно-белых» могут и перестать думать о том, что «как не хватает сейчас Шабы и Кравы»...

Так или иначе, а «Трактор» при крутом раскладе может вновь финишировать первым на «Востоке». А там в плей-офф... Представим, что вернутся в Челябинск после неудачной попытки закрепиться в НХЛ Максим Шабанов и Виталий Кравцов. И вот вам — чемпионский состав, способный решать самые высокие задачи. При таком, чемпионском, варианте наша команда может не только выходить в финал Кубка Гагарина, но и быть в нем фаворитом.

Какой из этих трех вариантов ближе к реальному развитию событий? А черт его знает. Но совершенно точно этот сезон будет не менее интересным и насыщенным для нашей команды. Хотя бы потому, что в прошлом году «Трактор» оброс новой армией болельщиков и без поддержки точно не останется. И это хороший повод смотреть на будущее «черно-белых» с оптимизмом.

P. S. Представляем вам расписание матчей «Трактора» на сезон 2025/2026. В нем есть место для записи результатов. Скачайте изображения, распечатайте их и записывайте нужные цифры — так вам будет проще следить за командой.





Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)