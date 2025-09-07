«Трактор» дал «Барысу» шанс на спасение и проиграл в овертайме

Челябинский клуб почти треть матча провел в меньшинстве из-за удалений

Хоккеисты челябинского «Трактора» в чемпионате КХЛ потерпели гостевое поражение от астанинского «Барыса» в овертайме со счетом 3:4. Южноуральский клуб сгубило большое количество удалений — почти треть матча «черно-белые» провели в меньшинстве. В конце третьего периода «Трактор» вместо того, чтобы добивать уставшего соперника, дал ему шанс на спасение. Рассказываем, как челябинцы с астанинцами в «кошки-мышки» играли и проиграли.

Состав «Трактора» почти не изменился в сравнении с предыдущем матчем, в котором «черно-белые» по буллитам уступили «Локомотиву». Место в воротах занял Сергей Мыльников, появился в заявке защитник Джордан Гросс. При этом состав троек нападения остался прежним.

Игра началась очень резво и в первую очередь благодаря хозяевам льда, которые с первых минут взяли высокий темп. В одном из эпизодов шайба угодила в штангу. Однако счет в матче открыли «черно-белые». И сделал это лучший снайпер КХЛ прошлого сезона Джошуа Ливо. Канадец скорректировал полет шайбы после броска Джордана Гросса. Есть первый гол форварда в составе «Трактора» — 0:1.

Впрочем, пропущенная шайба хоккеистов «Барыса» не смутила. Не прошло и трех минут, как хозяева льда сравняли счет. Шикарный пас из-за ворот сделал Максим Мухаметов — форвард астанинского клуба Ансар Шайхмедденов в упор расстрелял ворота «черно-белых» — 1:1.

Хоккеисты «Трактора» много удалялись, вынуждены были играть в меньшинстве. Полминуты провели в формате «3×5». Неприятно удивил защитник «черно-белых» Арсений Коромыслов. За короткий промежуток времени он умудрился получить два малых штрафа, причем оба раза нарушил правила в безобидной ситуации за толчок соперника клюшкой.

Челябинцы выстояли, хотя у «Барыса» были парочка классных моментов для взятия ворот. Но обратите внимание на соотношение бросков в створ ворот — 20:5 в пользу хозяев льда. Хоккеистам «Трактора» нужно было в корне менять игру во втором отрезке матча, а еще стараться меньше удаляться.

Увы, но наши парни как будто и не думали делать выводы по итогам первого периода. Во втором отрезке матча они также удалялись часто и много. Причем, это были не вынужденные фолы, а нарушения правил в безобидных ситуациях. Да, грешили грубостью и хоккеисты «Барыса». Но обе команды действовали не лучшим образом в большинстве.

Впрочем, в одном случае хозяева льда реализовали-таки большинство. Сделал это Кирилл Савицкий в сутолоке у ворот «черно-белых». Впрочем, на второй перерыв команды ушли при равном счете. Под занавес периода сообразили на двоих гол Джошуа Ливо и Михаил Горюнов-Рольгизер. Канадец сделал то ли бросок, то ли прострел на ворота, а россиянин подправил шайбу в ворота — 2:2.

Третий период начался со ставшего привычным по этому матчу явления — удаления хоккеиста «Трактора». На сей раз на лавку для штрафников на две минуты присел Михаил Горюнов-Рольгизер. Он же едва не вывел свою команду вперед после того, как отбыл штраф. Убежав в отрыв, форвард «черно-белых» бросил бесхитростно — прямо в голкипера астанинцев Андрея Шутова.

Впрочем, к середине периода игровое преимущество «Трактора» стало отчетливо проявляться. Возможно, давал о себе энергозатратный хоккей «Барыса». Очевидно, что действовать на таких высоких скоростях на протяжении всего матча им было сложно и в концовке они физически подсели.

Но «Трактор» сыграл роль благородного хищника. Вместо того, чтобы добивать жертву, он дал ей шанс на спасение. Одно удаление, затем другое и более минуты наша команда вынуждена была играть в формате «3×5». Таким подарком судьбы хоккеисты «Барыса» не могли не воспользоваться. Курьезную шайбу в ворота Сергея Мыльникова после обидного рикошета добил Тайс Томпсон.

Челябинский клуб пошел ва-банк, сменив вратаря на шестого полевого игрока. И сумел-таки выровнять положение. Справедливо, что автором заброшенной шайбы стал Пьеррик Дюбе — один из самых активных игроков «черно-белых» в этом матче.

Самое удивительное то, что даже после этого «Трактор» не стал изменять себе и дал сопернику снова хорошую возможность выйти вперед. Челябинцы получили 2 минуты штрафа за нарушение численного состава. Ей-богу, это было уже не смешно! Они хоть и выстояли, завершили матч вничью в основное время. Но в овертайме астанинцы добились своего. Точку в поединке поставил Райли Уолш.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 7 сентября. «Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 4:3 от (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Джошуа Ливо (Джордан Гросс, Семен Дер-Аргучинцев), 05:37 (5×4).

1:1 — Ансар Шайхмедденов (Максим Мухаметов), 08:09 (5×5).

2:1 — Кирилл Савицкий (Динмухамед Кайыржан, Ансар Шайхмедденов), 32:08 (5×4).

2:2 — Михаил Рольгизер (Джошуа Ливо, Арсений Коромыслов), 36:16 (5×5).

3:2 — Тайс Томпсон (Майкл Веккьоне, Эмиль Галимов), 52:42 (5×3).

3:3 — Пьеррик Дюбе (Семен Дер-Аргучинцев, Джошуа Ливо), 57:31 (6×5).

4:3 — Райли Уолш (Джейк Масси), 60:15 (4×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):





Джошуа Ливо («Трактор»)

Форвард забил сам, дважды ассистировал партнерам, приняв участие во всех трех результативных атаках «черно-белых». Но пока это не тот Ливо, который «зажигал» в прошлом сезоне. Ему надо время на то, чтобы влиться в новый коллектив.

Ансар Шайхмедденов («Барыс»)

Крутой матч от хоккеиста, который в «Барысе» ничем примечательным никогда не выделялся. У него 2 (1+1) в матче — ровно столько же, сколько за весь прошлый сезон в астанинской команде.

Пьеррик Дюбе («Трактор»)

А вот французскому легионеру челябинского клуба, похоже, и не требуется времени на адаптацию. Пьеррик Дюбе забросил шайбу в предыдущем матче, сравнял счет в этом. Понравилась и его заряженность на борьбу.

Челябинский «Трактор» вновь проиграл. И снова игру завершил за пределами основного времени. На этот раз уступил сопернику в овертайме, а не в серии буллитов. В следующем матче «черно-белые» также сыграют на выезде. Уже послезавтра, 9 сентября, подопечные Бенуа Гру проведут поединок с нижнекамским «Нефтехимиком».

Фото: пресс-служба ХК «Барыс» (Астана).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).