Хоккеисты «Трактора» завоевали Кубок губернатора Челябинской области

Южноуральский клуб одержал на домашнем турнире три победы в трех матчах

Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской области. Сегодня, 26 августа, в заключительном матче подопечные Анвара Гатиятулина победили у тольяттинской «Лады» (3:0) и завоевали трофей. Серебряным призером турнира стал «Ак Барс», магнитогорский «Металлург» занял последнее, четвертое место, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Расклады перед последним матчем турнира для челябинского «Трактора» были предельно просты. «Черно-белым» достаточно было не проиграть тольяттинской «Ладе», чтобы завоевать стать победителем Кубка губернатора. С этой задачей подопечные Анвара Гатиятулина успешно справились.

Стартовый состав челябинцев на заключительный матч турнира был близок к боевому. Если в первых двух играх тренерский штаб «черно-белых» позволил себе поэкспериментировать с составом, то на поединок с «Ладой» заявил всех своих лидеров. И именно в тех сочетаниях, которые, кажется, планирует задействовать в регулярном чемпионате КХЛ.

Первую тройку нападения, как и ожидалось, составили Сошников — Дер-Аргучинцев — Бурдасов. Во втором звене Кравцов — Ткачев — Шабанов, в третьем Фатеев — Попов — Калинин, в четвертом Марушев — Шаров — Жарков. Не хватало разве что получившего травму Андрея Чибисова, который выбыл на неопределенный срок.

Стартовый период остался за хозяевами. Челябинцы владели большим игровым и территориальным преимуществом, подолгу гостили в зоне соперника. Красноречиво говорит об этом и статистика: в стартовом периоде «Трактор» перебросал волжан (31-12, в створ ворот 17-6). Однако открыть счет в матче челябинцам удалось лишь под занавес периода — после мощного выстрела от синей линии в исполнении Альберта Яруллина клюшку подставил Александр Шаров — 1:0.

В похожем ключе прошел и второй период. В нем у обеих команд было немало возможностей забить, но на последнем рубеже здорово действовали Зак Фукале и Владислав Подъяпольский. В ряде моментов и форвардам элементарно не везло в завершающих стадиях атак. Зрители заброшенных шайб в этот раз не увидели, но вряд ли им приходилось скучать — игра смотрелась и держала в напряжении.

В третьем периоде все вопросы о победителе снял Виталий Кравцов. В игровом моменте здесь все исполнил Егор Попов — обыграл защитника, ушел за ворота и выдал ювелирный пас под бросок партнеру по команде. 2:0 за 7 минут до финальной сирены — весомая заявка на успех. Оставалось лишь выяснить: сможет ли Зак Фукале провести свой первый «сухой» матч за челябинцев. Хозяева льда помогли ему это сделать, не позволив соперникам и шанса на то, чтобы забить гол-престижа. Более того, челябинцы забили и еще один гол. Под занавес игры Максим Шабанов установил окончательный счет — 3:0.

Хоккейный клуб «Трактор» — обладатель Кубка губернатора Челябинской области. Второе место на турнире занял казанский «Ак Барс», у тольяттинской «Лады» третье место, магнитогорский «Металлург» на четвертой позиции. Уже 1 сентября в России стартует новый сезон в КХЛ. Челябинский «Трактор» первый матч чемпионата проведет 2 сентября в Тольятти с местной «Ладой».