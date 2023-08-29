Континентальная хоккейная лига намерена увеличить лимит на легионеров

Президент КХЛ Алексей Морозов считает, что пять иностранцев в заявке на матч — оптимальное число

Континентальная хоккейная лига прорабатывает вопрос об увеличении лимита на легионеров. Президент лиги Алексей Морозов считает, что нужно вернуть правило, согласно которому клубы могут заявить на матч до пяти иностранных хоккеистов. Руководство КХЛ намерено обсудить этот вопрос с министерством спорта РФ. Об этом Алексей Морозов заявил на пресс-конференции перед стартом сезона-2023/24.



Речь идет об изменении лимита на легионеров в следующем году. В стартующем 1 сентября сезоне-2023/24 все команды смогут заявить на матчи КХЛ максимум трех иностранных хоккеистов.

«По легионерам у нас действует приказ Минспорта, который мы обязаны исполнять. С прошлого года уменьшили количество иностранцев до трех человек. Мы уже разговаривали с Минспортом по поводу следующего года. Мы хотим доказать, что оптимальное число легионеров для российских клубов — пять. У иностранных клубов нет лимита на легионеров. Но надо отметить, что одна из целей „Барыса“ и „Динамо“ Минск — наигрывать хоккеистов для сборной», — передает слова президента КХЛ Алексея Морозова «Матч ТВ».

Напомним, что в челябинском «Тракторе» в заявку на сезон-2022/23 попали два легионера из Канады — голкипер Зак Фукале и защитник Роб Хэмилтон. Генменеджер клуба Алексей Волков на пресс-конференции сообщил, что клуб рассматривает возможность заключить контракт с еще одним североамериканским защитником.

В чемпионате КХЛ сезона-2023/24 хоккеисты «Трактора» стартуют 2 сентября. Первый матч «черно-белые» проведут в Тольятти с местной «Ладой».