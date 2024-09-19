Татьяна Минина выступит в финале серии «ПроТхэквондо тур» в Челябинске

А еще даст мастер-класс юным спортсменам и примет участие в матчевой встрече в составе сборной России

В челябинском ТРК «Таганай» 23 сентября состоится финал серии турнира «PRO-Тур» с участием лидеров сборной России по тхэквондо. Они выступят против команды соперников в смешанном турнире в формате «стенка на стенку», а также проведут мастер-классы и автограф-сессии для всех желающих. Главной звездой предстоящих соревнований станет призер Олимпийских игр Татьяна Минина из Челябинска, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Серия турниров «ПроТхэквондо тур» стартовала в этом году по инициативе Союза тхэквондистов России (СТР). Она включает в себя предварительный и финальный этап. В первом случае в командных смешанных соревнованиях выступали сборные команды федеральных округов. Во втором — победители этих поединков проводят встречи с командой, составленной из звезд российского тхэквондо, входящих в основу национальной сборной страны.

На турнире в Челябинске состоится матчевая встреча между командами: Приволжский федеральный округ vs сборная СТР. В состав команды входят 4 участника (2 мужчины и 2 женщины). Они проведут поединки друг с другом в формате «стенка на стенку». Кроме того, перед стартом главного события состоится товарищеская матчевая встреча «4 vs 4» между командами Челябинской области и Татарстана.

Предварительный состав участников матчевой встречи на финале «ПроТхэквондо тур» в Челябинске:

Приволжский ФО: Муслим Ахтаев, Рафаэль Аюкаев, Анастасия Баннова, Кира Скворцова.

Сборная СТР: Максим Храмцов, Владислав Ларин, Полина Хан, Татьяна Минина.

Отметим, что финальный этап «ПРО-тура» в Челябинске посетит Анатолий Терехов, которого накануне в ходе отчетно-выборной конференции переизбрали на должность президента Союза тхэквондо России.

Помимо спортивной программы, «ПроТхэквондо тур» в Челябинске включает в себя тренерский семинар с участием ведущих специалистов страны. Кроме того, титулованные спортсмены проведут мастер-классы и автограф-сессию для ребят, занимающихся тхэквондо в Челябинской области.

Возрастное ограничение: 0+