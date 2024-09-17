В Магнитогорске подвели итоги всероссийского турнира по тхэквондо «Братишка»

Соревнования были посвящены памяти воинов, павших в горячих точках

18 золотых, 18 серебряных и 38 бронзовых медалей — таков итог выступления сборной Челябинской области по тхэквондо на Всероссийском турнире «Братишка» в Магнитогорске. Участниками соревнований стали более 800 спортсменов из 10 регионов страны. Их провели в память о воинах, погибших в горячих точках, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Всероссийские соревнования по олимпийскому тхэквондо «Братишка» были проведены в Магнитогорске в 16‑й раз. В общей сложности в них выступили более 800 спортсменов из 10 регионов страны. Они разыграли комплекты медалей в двух возрастных категориях — 2007—2009 и 2010—2012 гг. р. В рамках состязаний прошел также Фестиваль тхэквондо для юных спортсменов.

Принимал турнир Дворец спорта имени И. Х. Ромазана, в котором были установлены шесть соревновательных кортов. Старты проходили по всем современным стандартам организации всероссийских состязаний.

По итогам Всероссийских состязаний лидерами в общекомандном зачете стали спортсмены сборной команды Челябинской области. На их счету 74 медали: 18 золотых, 18 серебряных и 38 бронзовых. Вторыми финишировали гости из Республики Башкортостан, на третьем месте — Самарская область.