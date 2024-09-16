Руководитель спортшколы «Коре» вошел в состав исполкома Союза тхэквондо России

Челябинец Максим Карпов стал полпредом президента СТР в Уральском федеральном округе

В Москве прошла отчетно-выборная конференция Союза тхэквондо России, по итогам которой действующий руководитель организации Анатолий Терехов сохранил свой пост. Директор челябинской спортшколы «Коре» Максим Карпов избран в исполком организации, став полномочным представителем СТР в Уральском федеральном округе, сообщает региональная федерация тхэквондо.

Отчетно-выборная конференция СТР прошла в Олимпийском комитете России в Москве. В ней принял участие заслуженный тренер России, президент Челябинской областной федерации тхэквондо, директор СШОР «Коре» Максим Карпов. Его избрали членом исполкома СТР.

Кроме того, на конференции Анатолий Терехов был переизбран на пост президента Союза тхэквондо России на новый олимпийский цикл. Организацию он возглавляет с 2009 года.