Челябинка Татьяна Минина выступит в первом чемпионате мира по виртуальному тхэквондо

В составе сборной России она примет участие в турнире в Сингапуре

Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина примет участие в первом чемпионате мира по виртуальному тхэквондо. Она отправилась в составе сборной России в Сингапур, где проведут необычные состязания с участием сильнейших тхэквондистов мира. Уникальность таких поединков в том, что на виртуальной площадке девушки могут выступать против мужчин, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Союз тхэквондо России отправил в Сингапур восемь спортсменов. Причем четверо из них выступят в возрастной категории 13—15 лет, а еще четверо — среди спортсменов старше 16 лет. В заявку команды попала и призер Олимпийских игр челябинка Татьяна Минина. Причем, как призналась сама спортсменка, она была рада приглашению принять участие в этих необычных состязаниях.

«Я много раз слышала о том, как красиво в Сингапуре, но ни разу там не была. Хотелось посетить эту азиатскую страну. Поэтому с радостью согласилась на предложение принять участие в чемпионате мира по виртуальному тхэквондо — это модное и современное направление, которое активно развивается. Будет любопытно попробовать для себя что-то новое», — поделилась Татьяна Минина с подписчиками в своем телеграм-канале.

Первый чемпионат мира по виртуальному тхэквондо не случайно проведут в Сингапуре. Именно эту страну можно назвать родиной этой новой дисциплины. VR-тхэквондо — это уникальное направление, которое сочетает в себе классические приемы боевых искусств и возможности виртуальной реальности.

При этом изначально виртуальное тхэквондо задумывалось как система подготовки спортсменов к реальным соревнованиям. С помощью VR-оборудования, сенсоров и приложений спортсмены могут полностью погружаться в тренировочный процесс. Здесь специальные программы отслеживают движения и корректируют технику, что позволяет отрабатывать блоки и комбинации практически с абсолютной точностью.





Что касается соревнований, то здесь атлеты не наносят удары друг другу, но могут соперничать с помощью VR-оборудования. Специальные датчики и программы фиксируют точные попадания, начисляют баллы. При этом главным достоинством виртуального тхэквондо является то, что женщины могут на равных соперничать с мужчинами.