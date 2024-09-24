Звезды сборной России выиграли матчевую встречу на «ПроТхэквондо тур» в Челябинске

В составе национальной команды выступила Татьяна Минина

В Челябинске завершился третий финальный этап серии «ПроТхэквондо тур» с участием звезд национальной сборной России. Титулованные спортсмены дали мастер-классы для юных атлетов, приняли участие в семинаре, дали фото- и автограф-сессии, а еще выиграли у соперников в матчевой встрече. Главной звездой прошедшего спортивного шоу стала челябинка Татьяна Минина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Программа мероприятий в рамках «ПроТхэквондо тура» в Челябинске была очень насыщенной. В столицу Южного Урала прибыли не только титулованные спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, но и тренеры национальной команды.

Они приняли участие в семинаре, где поделились опытом и практическими советами с местными специалистами. Среди спикеров и главный тренер сборной России Вадим Иванов. Компанию ему составили и челябинские тренеры, которые трудятся уже не первый год в национальной команде — Дмитрий Тарасов и Константин Минин.

«Убежден, что именно в таком формате мы должны проводить подобные мероприятия. Мы стремимся к тому, чтобы тхэквондо развивалось в регионах, а местные тренеры совершенствовали свои навыки, получали практические знания. Ну а зрители и любители тхэквондо имели возможность своими глазами увидеть наших звезд, лидеров сборной России», — отметил президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.

Главные же события «ПроТхэквондо-тура» прошли на сцене ТРК «Таганай». Здесь перед стартом спортивной программы мероприятия состоялась церемония открытия. В ней зрители увидели получасовое шоу. Трогательным получился видеоролик, в котором организаторы запечатлели основные моменты в истории развития тхэквондо Челябинской области.

Так, на экране были показаны фрагменты с проведения чемпионата мира, прошедшего в южноуральской столице в 2015 году, яркие кадры с Олимпийских игр, на которых стали призерами челябинки Анастасия Барышникова и Татьяна Минина, триумф на чемпионате мира Ольги Ивановой. И как итог — открытие современной спортшколы по тхэквондо «Коре».

«Я посетил эту спортшколу и до сих пор нахожусь под большим впечатлением! Классные условия для тренировок, большая и просторная площадка, хорошее техническое оснащение. Это то, к чему должны стремиться другие регионы. Челябинцам очень повезло иметь такую крутую спортшколу. Я по-хорошему завидую местным юным ребятам-тхэквондистам», — рассказал автору строк олимпийский чемпион Максим Храмцов.

Помимо него, в столицу Южного Урала прибыли другие титулованные российские тхэквондисты. Среди них олимпийский чемпион, чемпион мира Владислав Ларин, а также призер чемпионатов мира и Европы Полина Хан. Компанию им составила наша Татьяна Минина.

Челябинская спортсменка на домашнем турнире была в центре внимания. Казалось, что половину зрительного зала составили ее поклонники.

«Таня — молодец! Она — образец того, как вызывать интерес к тхэквондо у ребят. Мы тоже стараемся популяризировать тхэквондо в своих родных городах», — отметила Полина Хан.

В рамках турнира состоялись две матчевые встречи в формате поединков «стенка на стенку». Так, в первом поединке юниорская сборная Челябинской области разгромила сверстников из Татарстана — 61:11.

Ну а команда СТР (Союз тхэквондо России) одержала верх над сборной Приволжского федерального округа 73:58. Впрочем, вряд ли в этот вечер спортивные результаты имели большое значение — победила дружба.

А завершилось мероприятие автограф-сессией титулованных спортсменов. В ней приняли участие все четыре наши главные звезды сборной России, но больше всех очередь желающих получить автограф выстроилась, конечно же, к Татьяне Мининой.