Челябинские танцоры завоевали серебряные медали на прошедшем в Астане международном фестивале Silk way 2023. Также на соревнованиях состоялся WDC чемпионат мира по танцевальному спорту, куда в финал вышли спортсмены челябинской школы «Вероника», сообщает региональный Минспорт.
Танцоры спортшколы «Вероника» Ярослав Апряткин и Александра Савицкая вошли в финал чемпионата мира по двоеборью среди взрослых. Тренерами спортсменов являются Вероника Бутузова и Андрей Ларин.
Кроме того, в категории взрослые Rising Stars серебро завоевали челябинцы Павел Черненок и Юлия Селиванова. Финалистами в дисциплине «молодежь» стали пары: Денис Анишин и Софья Лобанова (4-е место) и Артем Китков и Алена Баранова (6-е место).
«Мы гордимся успехами наших воспитанников, которые уже многие годы становятся победителями и призерами российских и международных соревнований. Благодарю за внимание и поддержку министерство спорта Челябинской области и управление по физической культуре и спорту города Челябинска. Наши спортсмены продолжают подготовку, впереди у них чемпионаты и первенства области, федерального округа и России», — рассказала директор спортивной школы по спортивным танцам «Вероника» Вероника Бутузова.
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