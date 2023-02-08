Танцевальная пара из Челябинска стала призером чемпионата мира

Серебряные медали завоевали Павел Черненок и Юлия Селиванова

«Мы гордимся успехами наших воспитанников, которые уже многие годы становятся победителями и призерами российских и международных соревнований. Благодарю за внимание и поддержку министерство спорта Челябинской области и управление по физической культуре и спорту города Челябинска. Наши спортсмены продолжают подготовку, впереди у них чемпионаты и первенства области, федерального округа и России»,

— рассказала директор спортивной школы по спортивным танцам «Вероника» Вероника Бутузова.

Челябинские танцоры завоевали серебряные медали на прошедшем в Астане международном фестивале Silk way 2023. Также на соревнованиях состоялся WDC чемпионат мира по танцевальному спорту, куда в финал вышли спортсмены челябинской школы «Вероника», сообщает региональный Минспорт.Танцоры спортшколы «Вероника» Ярослав Апряткин и Александра Савицкая вошли в финал чемпионата мира по двоеборью среди взрослых. Тренерами спортсменов являются Вероника Бутузова и Андрей Ларин.Кроме того, в категории взрослые Rising Stars серебро завоевали челябинцы Павел Черненок и Юлия Селиванова. Финалистами в дисциплине «молодежь» стали пары: Денис Анишин и Софья Лобанова (4-е место) и Артем Китков и Алена Баранова (6-е место).Добавим, что 15—16 апреля в Челябинске вновь состоится крупнейший в регионе турнир «Кубок Губернатора Челябинской области». В прошлом году в нем приняли участие более тысячи спортсменов из 20 регионов страны. Танцоры разыграли 60 комплектов наград.