Более пяти тысяч зрителей собрал Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту

В этом году соревнования получили статус международных и стали частью проекта «Ворота в Азию»

В южноуральской столице завершился 22-й по счету Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. В течение трех дней лучшие танцоры страны под сводами дворца спорта «Юность» выявляли сильнейших в различных видах программы. Гала-вечер и выступление танцевальных пар в категории Pro-Am посетили более 5 тысяч зрителей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году Кубок губернатора стал частью большого проекта «Ворота в Азию» и прошел в рамках международного форума «Современные грани взаимодействия танцевальных культур в евразийском пространстве». Он состоялся при поддержке Челябинского государственного института культуры.

Ведущие спортсмены, тренеры и педагоги имели возможность обменяться опытом, обсудить современные тенденции развития танцевального спорта. Открывавшая соревнования общественный деятель, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер в общении со СМИ акцентировала на этом особое внимание.

«В этом году к нам приехали танцевальные пары не только из разных уголков страны, но и Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии. И очень важно, что они не только состязались друг с другом, демонстрируя свое мастерство и умения, но и могли обменяться опытом, поделиться своим видением того, как и в каком направлении должен развиваться танцевальный спорт. Наши спортсмены серьезно готовились к этим стартам. Уверена, что мы увидим прекрасное представление, будут искры на паркете», — предвосхитила большую праздничную программу мероприятия Ирина Текслер.

Праздничный вечер начался с церемонии открытия и атмосферного представления, сценаристы которого показали историю появления Южного Урала. В эпицентре событий стали барханы песка, верблюжьи караваны и торговцы, которые двигались по знаменитому Шелковому пути. Свидетелями этого представления оказались зрители на переполненных трибунах дворца спорта «Юность». По оценкам организаторов, гала-представление посетили чуть более пяти тысяч человек.

Старт соревнованиям дали учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, директор турнира Вероника Бутузова и президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

Последний заслуживает отдельного упоминания в свой адрес. Он стал также и ведущим вечера и в своих выступлениях не раз вспоминал, что, будучи спортсменом, уже приезжал в Челябинск и выступал под сводами дворца спорта «Юность».

«Это было 36 лет назад. Мы с супругой Людмилой выступали здесь с показательными выступлениями. И по их окончании публика нам подарила шумные овации и горы цветов. Честно скажу: ничего подобного у меня никогда не повторялось. Я благодарен Челябинску за те эмоции и чувства, которые оставили неизгладимый след и яркие воспоминания в моей жизни», — рассказал Станислав Попов журналистам.

Соревнования продолжились выступлениями участников категории Pro-Am (Professional — Amateur), где танцевальный дуэт состоит из спортсмена-профи и любителя. Директор турнира Вероника Болтвина отмечала, что это направление получило широкое распространение и популярность во всем мире.

Особенность этой категории в том, что в соревнованиях могут выступать в паре как профессиональные спортсмены, так и любители — те, кто по каким-то причинам ушел из танцевального спорта и долгое время не выступал или вовсе впервые пробует себя в бальных танцах.

Достаточно было одного беглого взгляда на танцевальный дуэт, чтобы определить, кто в нем профи, а кто любитель. И наглядное подтверждение для зрителей — никогда не поздно прийти в танцевальный зал и найти себя в танцах, открыть свои скрытые таланты и возможности.

Спортивная программа турнира включала в себя несколько состязаний — Кубок Евроазиатского совета, фестиваль Про-Ам, международный фестиваль среди студентов, чемпионаты и первенства Челябинска по танцевальному спорту, всероссийские соревнования по танцевальному спорту в 50 категориях и межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу.

Как и в любом спортивном состязании, в каждой категории были определены победители и призеры, которые теперь будут готовиться к новым для себя стартам. Но все эти результаты на Кубке губернатора ушли на второй план. В конце концов, сам турнир преследует больше другую задачу, которую очень точно и емко сформулировал президент Российского танцевального союза.

«Каждый человек, переступающий через порог танцевального зала, окунается в другой мир. И когда он начинает двигаться в гармонии с музыкой, в пространстве и времени, он перевоплощается, становится счастливее, меняется его отношение к жизни. Поэтому и я рекомендую всем танцевать и быть счастливыми», — заключил мэтр Станислав Попов.