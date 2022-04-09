В Челябинске стартовал Кубок губернатора по танцевальному спорту

За призовые места будут бороться более 1000 спортсменов из 20 регионов страны

«На Южном Урале огромное количество поклонников этого вида спорта. В течении трех дней проходят соревнования, которые посмотрят более 10 тысяч зрителей во Дворце спорта „Юность“. Для нас это очень значимый праздник, это бренд Челябинской области»,

— отметила учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

«Тренеров и спортсменов Кубок губернатора по танцевальному спорту всегда воодушевляет на новые подвиги. Здесь встречаются одни из лучших пар России. Мы стремимся, чтобы наш вид спорта и наши спортсмены получили некий заряд на дальнейшее развитие»,

— рассказал президент Федерации танцевального спорта Челябинской области Гарифьян Хайсаров.