Сегодня, 9 апреля, в челябинском Дворце спорта «Юность» стартовал традиционный турнир Кубок губернатора по танцевальному спорту. В нем принимают участие более тысячи спортсменов из 20 регионов страны. Танцоры разыграют 60 комплектов наград, передает журналист Первого областного информационного агентства.
«На Южном Урале огромное количество поклонников этого вида спорта. В течении трех дней проходят соревнования, которые посмотрят более 10 тысяч зрителей во Дворце спорта „Юность“. Для нас это очень значимый праздник, это бренд Челябинской области», — отметила учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.
Соревнования пройдут 9 и 10 апреля в 21-й раз на паркете дворца спорта «Юность». Центром внимания у зрителей будут состязания профессионалов в латиноамериканской и европейской программах, которые в общей сложности включают в себя 10 танцев. Однако в этот раз впервые будет представлен в турнире и новый олимпийский вид — брейкинг, который дебютирует в программе Игр-2024 в Париже.
«Тренеров и спортсменов Кубок губернатора по танцевальному спорту всегда воодушевляет на новые подвиги. Здесь встречаются одни из лучших пар России. Мы стремимся, чтобы наш вид спорта и наши спортсмены получили некий заряд на дальнейшее развитие», — рассказал президент Федерации танцевального спорта Челябинской области Гарифьян Хайсаров.
Отметим, что среди главных звезд турнира: призеры чемпионата России Иван Варфоломеев и Яна Машарова, шестикратные чемпионы России и пятикратные чемпионы мира Дмитрий Жарков и Ольга Куликова. Также на Кубке губернатора выступит «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова. А в роли ведущего шоу выступит Антон Зайцев, который является телеведущим канала «Пятница» (передача «Орел и решка»).
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