В Челябинске открыли продажу билетов на Кубок губернатора по танцевальному спорту

Соревнования пройдут с 14 по 16 апреля во дворце спорта «Юность»

В челябинском дворце спорта «Юность» с 14 по 16 апреля состоится ежегодный Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. В рамках мероприятия пройдут состязания в разных возрастных категориях по европейской и латиноамериканской программам танцев, а также праздничный гала-вечер с участием профессиональных титулованных танцоров. Сегодня, 22 марта, организаторы открыли продажу билетов на событие, сообщает региональный Минспорт.

В этом году программа Кубка губернатора по танцевальному спорту расширилась до трех соревновательных дней. Соревнования объединят в себе состязания лучших спортсменов в несколько категориях:

— «Спортивные танцы (европейская и латиноамериканская программа)»;

— «ProAm (турнир среди пар „Профессионал-любитель“)»;

— «Массовый детский танцевальный спорт»;

— «Соревнования среди студентов»;

— «Брейкинг»;

— «Акробатический рок-н-ролл».

«Это яркое спортивное событие направлено на создание спортивной, культурной и образовательной среды города и области, на привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни, созданию эстетики городского пространства», — отмечают в региональном Минспорте.

Организаторами мероприятия выступят Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Фонд поддержки спорта Челябинской области, региональная федерация танцевального спорта и танцевальная школа «Вероника».

Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Программа соревнований:

14 апреля

10:00—14:00 — турнир среди спортсменов 7—15 лет в европейской и латиноамериканской программе.

14:00—15:00 — показательные выступления победителей чемпионата Челябинской области по брейкингу.

15:00—16:00 — показательные выступления победителей чемпионата области по акробатическому рок-н-роллу.

16:00—19:30 — танцевальный турнир среди начинающих спортсменов. На паркет выйдут самые юные танцоры от 3 лет.

15 апреля

12:30—18:00 — Pro Am. Выступления пар «Профессионал-любитель».

18:00—21:00 — вечернее гала-шоу.

16 апреля

12:00—16:00 — спортивные соревнования по танцевальному спорту. Возрастная категория 10—18 лет.

19:00—21:00 — состязание сильнейших спортивных пар России в европейской и латиноамериканской программах.

Приобрести билеты на мероприятие можно на сайте. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+