В челябинском дворце спорта «Юность» с 14 по 16 апреля состоится ежегодный Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. В рамках мероприятия пройдут состязания в разных возрастных категориях по европейской и латиноамериканской программам танцев, а также праздничный гала-вечер с участием профессиональных титулованных танцоров. Сегодня, 22 марта, организаторы открыли продажу билетов на событие, сообщает региональный Минспорт.В этом году программа Кубка губернатора по танцевальному спорту расширилась до трех соревновательных дней. Соревнования объединят в себе состязания лучших спортсменов в несколько категориях:
— «Спортивные танцы (европейская и латиноамериканская программа)»;
— «ProAm (турнир среди пар „Профессионал-любитель“)»;
— «Массовый детский танцевальный спорт»;
— «Соревнования среди студентов»;
— «Брейкинг»;
— «Акробатический рок-н-ролл».
«Это яркое спортивное событие направлено на создание спортивной, культурной и образовательной среды города и области, на привлечение населения к активным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни, созданию эстетики городского пространства», — отмечают в региональном Минспорте.
Организаторами мероприятия выступят Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, Фонд поддержки спорта Челябинской области, региональная федерация танцевального спорта и танцевальная школа «Вероника».
Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Программа соревнований:
14 апреля
10:00—14:00 — турнир среди спортсменов 7—15 лет в европейской и латиноамериканской программе.
14:00—15:00 — показательные выступления победителей чемпионата Челябинской области по брейкингу.
15:00—16:00 — показательные выступления победителей чемпионата области по акробатическому рок-н-роллу.
16:00—19:30 — танцевальный турнир среди начинающих спортсменов. На паркет выйдут самые юные танцоры от 3 лет.
15 апреля
12:30—18:00 — Pro Am. Выступления пар «Профессионал-любитель».
18:00—21:00 — вечернее гала-шоу.
16 апреля
12:00—16:00 — спортивные соревнования по танцевальному спорту. Возрастная категория 10—18 лет.
19:00—21:00 — состязание сильнейших спортивных пар России в европейской и латиноамериканской программах.
Приобрести билеты на мероприятие можно на сайте. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно.
Возрастное ограничение: 0+