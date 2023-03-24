Танцевальный дуэт из Челябинска стал призером международного турнира

Александра Тарасенко и Даниил Логвинов заняли третье место на Гран‑при Беларуси

В Беларуси завершился представительный международный турнир по танцевальному спорту, собравший более 500 участников из России, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Бронзовым призером соревнований в латиноамериканской программе танцев стала челябинская пара из спортклуба «Виктория» Александра Тарасенко / Даниил Логвинов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир «Гран-при Беларуси» собрал очень сильный состав участников. В нем выступили лучшие танцевальные пары России — победители и призеры национальных чемпионатов, международных турниров. Поэтому и бронзовые медали челябинского дуэта Логвинов/Тарасенко можно воспринимать как несомненный успех.

«Победителем соревнований стала смешанная пара, в которой был танцор из Турции. Серебряные медали достались дуэту, который в национальном рейтинге занимает второе место. Уступить таким соперникам не зазорно, поэтому мы рады этой медали. И будем готовиться к очень важному старту — турниру „Кубок Кремля — гордость России“. В нем выступят сильнейшие танцевальные пары страны», — рассказала корреспонденту Первого областного информагентства директор ТСЦ «Виктория» Виктория Тарасенко.

Отметим, что в эти же дни в Челябинске и Екатеринбурге прошли чемпионаты области и округа, на которых происходил отбор на чемпионат России. В европейских танцах победителями Челябинской области стали Глеб Зайцев и Светлана Рубина. На аналогичных соревнованиях в латиноамериканской программе не было равных еще одному дуэту из ТСЦ «Виктория» — Николаю Паршакову и Алене Гурьяновой.