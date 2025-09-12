Стала известна программа турнира по дзюдо памяти Веричева в Челябинске

Состязания пройдут в два дня, а участники разыграют 14 комплектов медалей

Завтра, 13 сентября, в Челябинске стартуют Всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти Григория Веричева. Состав участников турнира еще не определен, зато уже известна программа соревнований. В течение двух дней спортсменам предстоит разыграть 14 комплектов медалей в мужском и женском турнирах, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.

Челябинский турнир памяти заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр — 1988 Григория Веричева ежегодно собирает большое количество участников из разных уголков страны. Не станет исключением и нынешний турнир.

Соревнования пройдут в региональном Центре спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера. Участникам предстоит определить победителей и призеров в 7 мужских и 7 женских весовых категориях. Торжественная церемония открытия турнира запланирована на 13 сентября, в 16:00. По ее окончании спортсмены разыграют первые 7 комплектов медалей.

Напомним, что в 2024 году турнир Веричева в Челябинске собрал более 200 спортсменов из 20 регионов страны. Хозяева татами завоевали 12 медалей, в том числе 4 — высшей пробы. Победителями соревнований стали Клим Калинин, Саид Садрудинов, Ирина Зуева и Таисия Киреева.