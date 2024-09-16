Дзюдоисты Челябинской области завоевали 12 медалей на турнире памяти Григория Веричева

Соревнования в южноуральской столице собрали 200 спортсменов из 20 регионов страны

В челябинском Центре спортивной подготовки по дзюдо им. А. Миллера завершился Всероссийский турнир, посвященный памяти Григория Веричева. Он собрал более 200 спортсменов из 20 регионов. Хозяева татами завоевали 12 медалей, в том числе 4 — высшего достоинства. Победителями турнира стали Клим Калинин, Саид Садрудинов, Ирина Зуева и Таисия Киреева, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо.

Эти соревнования стали одним из последних этапов отбора на чемпионат страны. Победители получали не только золотые медали, но и путевки на ЧР‑2024 в Сочи. На челябинском татами были разыграны 14 комплектов наград. В большинстве весовых категорий южноуральские спортсмены боролись за медали.

В общей сложности хозяева соревнований завоевали 12 наград — 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых. Победителями турнира стали Клим Калинин (73 кг), Саид Садрудинов (100 кг), Ирина Зуева (57 кг) и Таисия Киреева (78 кг). Серебряные медали — в активе Дениса Коротаева (100 кг) и Анастасии Мананниковой (63 кг).

Бронзовые награды достались Ахмеду Богатыреву (73 кг), Артемию Человечкову (свыше 100 кг), Юлии Крутихиной (63 кг), Алевтине Гаитовой (63 кг), Маниже Собировой (70 кг) и Виктории Лихачевой (78 кг).

Отметим, что чемпионат России по дзюдо‑2024 пройдет в Сочи с 16 по 20 октября. Он подведет черту под насыщенным сезоном для сильнейших дзюдоистов страны.