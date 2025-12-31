Париж задавал тренды в беге, Златоуст собирал аншлаги на биатлоне

Хит-парад спортивных событий 2025 года в Челябинской области (часть 1)

Двухдневный спортивный марафон в небольшом селе Париж, элита российского биатлона в Златоусте, яркая победа самбистки Таисии Киреевой на чемпионате мира и серебряный триумф боксера Эдмонда Худояна — 2025-й стал для Челябинской области временем больших свершений и побед. Наши спортсмены не просто выигрывали медали, но и задавали тренды, а также укрепляли статус спортивного региона. Перед вами хит-парад спортивных событий уходящего года.

В Челябинской области в 2025 году прошло большое количество соревнований российского и международного уровня, каждый турнир получился по-своему интересным и зрелищным. Но на общем фоне выделяется все же финал Кубка России по биатлону, прошедший в марте в Златоусте.

Более 26 тысяч зрителей на трибунах за три дня соревнований — это солидный показатель! Болельщики на самых рейтинговых гонках стояли вдоль трассы и поддерживали спортсменов. Не случайно многие звезды российского биатлона в своих интервью не раз подчеркивали — по атмосфере и уровню организации состязания в Златоусте вне конкуренции.

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров также остался под впечатлением от соревнований. И заверил, что состязания сильнейших спортсменов в Златоусте станут ежегодными, а в перспективе СБР доверит нашему региону еще более статусные соревнования.

В этом году мероприятие прошло в течение двух дней, в общей сложности более 11 тысяч зрителей стали его участниками и гостями. Парижский полумарафон в Нагайбакском районе стал не просто спортивным и культурным событием, но и брендом Челябинской области, ее визитной карточкой.

В этом году к уже существующим дистанциям добавился ночной забег «Они уральского Парижа». Стал участником события и губернатор Алексей Текслер. Он не только открыл состязания, но и сам вышел на старт одного из забегов.

Впереди — особый рубеж: в 2026 году полумарафон отметит свое 10-летие. Это будет грандиозное событие для всего бегового сообщества!

Челябинская область взяла курс на системное развитие баскетбола, первой в России утвердив соответствующую региональную стратегию до 2030 года. Документ, инициированный губернатором Алексеем Текслером, станет дорожной картой для этого вида спорта.

Региональная программа — результат двухлетней кооперации ведомства, областной Федерации баскетбола и привлеченных федеральных экспертов. Этот союз призван заложить прочную основу для роста популярности игры и укрепления ее позиций в регионе.

Ключевые задачи стратегии — сделать баскетбол более массовым, повысить конкурентоспособность команд на всех уровнях, усовершенствовать подготовку молодых талантов и увеличить число соревнований. Результаты этой работы мы видим уже сейчас — баскетбол один из самых массовых и динамично развивающихся видов спорта на Южном Урале.

В Челябинской области назначили нового министра спорта. Ведомство возглавил известный в прошлом бадминтонист Владимир Иванов. Губернатор Алексей Текслер выразил уверенность, что опыт олимпийца, его знания спортивной системы изнутри и понимание потребностей спортсменов позволят значительно улучшить спортивную инфраструктуру и результаты наших атлетов.

«Один из посылов, который я хочу донести до всех. Нужно своим примером показывать значимость занятий физической культурой. „Начни с себя!“ — это будет лозунг и призыв к действию для всех, кто так или иначе связан со спортом в нашем регионе. Только общими усилиями мы можем поднять престиж регулярных занятий физической культурой. И если коллега, друг или сосед по квартире становится на лыжи — это может служить стимулом к тому, чтобы самому последовать его примеру», — сказал Владимир Иванов в интервью нашему корреспонденту.





Гендиректор промышленной группы «КОНАР» в июле стал во главе южноуральского дзюдо. Валерия Бондаренко единогласно избрали президентом региональной Федерации дзюдо. Должность заместителя президента федерации получил Юрий Степкин, а исполнительного директора — Евгений Шестаков.

«У меня есть план дальнейших действий и сформированы первые задачи. В приоритете развитие массового дзюдо, задача которого — знакомить и привлекать ребят Челябинской области в секции, на занятия. Второе — реализовать программу подготовки кандидатов в сборную. И вершина — это спорт высших достижений, формирование команд по возрастам, их материальное обеспечение», — отметил Валерий Бондаренко.

Боксер из Златоуста и ранее радовал нас своими победами, но в этом году превзошел все наши ожидания. Начнем с того, что он добился исторического достижения в истории регионального бокса, завоевав в шестой раз титул чемпиона России.

Кроме этого, Эдмонд Худоян завоевал серебро на чемпионате мира IBA. Добавьте к этому многочисленные победы на международных турнирах и матчевых встречах — и вот он, лучший спортсмен Челябинской области по итогам 2025 года. Сомнению этот факт не подлежит.

Воспитанница челябинской школы «Динамо» впервые завоевала титул сильнейшей самбистки мира. Сенсационную победу в весовой категории до 72 кг она одержала в турнире, который проходит в Бишкеке (Кыргызстан).

Чемпионат мира-2025 собрал сильнейших спортсменов планеты, которые боролись за медали в спортивном и боевом разделах самбо. В упорных поединках челябинская спортсменка доказала свое превосходство и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Успех нашей землячки — это результат работы целой команды. Победу Таисии на мировой арене подготовили ее наставники — тренеры Андрей Востриков и Салават Мингазов.

Феноменальный результат показала сборная России по боксу на чемпионате мира IBA в Дубаи. Семь наших соотечественников стали победителями соревнований. Ни одна национальная команда за 51 год существования чемпионатов мира не выигрывала столько золотых медалей в командном зачете. Кроме того, в активе россиян 5 серебряных и 1 бронзовая награды.

Важную роль в этом успехе добился главный тренер российской национальной команды Виктор Фархутдинов из Златоуста. И в целом наш земляк доказал, что он — Тренер с большой буквы, он сумел объединить сильных и одаренных наших ребят, создать из них хорошую и дружную команду!

Отметим также и старшего тренера сборной Челябинской области Артема Зайцева. В этом году он возглавил нашу команду, и показал с ней достойные результаты. Не забудем также и то, что он является личным тренером Эдмонда Худояна.

Фото: Виталий Визаулин, Олег Каргаполов, Дмитрий Сопильняк (все — ИА «Первое областное»), Федерация бокса России, Всероссийская федерация самбо, пресс-служба финала Кубка России по биатлону, Федерация баскетбола Челябинской области.

Коллажи: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Продолжение следует...