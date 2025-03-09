Виктория Сливко и Эдуард Латыпов выиграли в общем зачете Кубка России по биатлону

В Златоусте завершился финальный этап соревнований

Победителями общего зачета Кубка России по биатлону сезона-2024/2025 стали Виктория Сливко и Эдуард Латыпов, набравшие наибольшее количество очков. Сегодня, 9 марта, в Златоусте завершился решающий этап соревнований. В последней гонке соревнований, мужском масс-старте, победу одержал Карим Халили. В драматичной борьбе на финишной прямой он опередил Антона Бабикова из Башкортостана, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Мужской масс-старт, возможно, стал самой зрелищной и интересной гонкой на соревнованиях в Златоусте. В нем происходила частая смена лидера и самое главное — огненная концовка. Карим Халили на финишной прямой опередил Антона Бабикова. Бронзу завоевал представитель Республики Удмуртии Ильназ Мухамедзянов.

Биатлон. Альфа-банк Кубок России. Масс-старт, мужчины:

1. Карим Халили (Москва).

2. Антон Бабиков (Башкортостан).

3. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия).

Один из фаворитов соревнований, Эдуард Латыпов, неожиданно показал лишь 22-й результат в масс-старте. Но это не помешало спортсмену из Башкортостана выиграть общий зачет Кубка России. В его активе 507 очков. Второе место у Антона Бабикова (498 очков), третье — у Кирилла Бажина (482 очка).

В женских состязаниях выиграла общий зачет Кубка России Виктория Сливко (580 очков). Второе место заняла Кристина Резцова (538 очков). Третья позиция у пропускавшей финальный этап в Златоусте Наталии Шевченко (526 очков).

На этом все — финал Кубка России в Златоусте завершен! Спасибо всем спортсменам, организаторам и, конечно же, болельщикам за невероятную атмосферу и ощущение праздника на этом классном спортивном событии!