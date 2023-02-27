Стала известна программа для зрителей на Кубке Евразии по фристайлу

Организаторы рассказали, чем смогут заняться болельщики во время соревнований на ГЛК «Солнечная долина»

Бесплатный чай из самовара на дровах, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом, надувные аттракционы и башня из гигантской дженги — на предстоящем Кубке Евразии по фристайлу в «Солнечной долине» болельщиков ждет не только выступление сильнейших спортсменов страны, но и большая развлекательная программа, апогеем которой станет 40-минутное выступление группы Gayazov Brothers, авторов хита «Малиновая лада», сообщают организаторы соревнований.

Уже в эти выходные, 4 марта, в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Вход для зрителей будет открыт в 10:00. В это время начнет работать парк ски-кросса. Всех желающих угостят чаем из большого самовара на дровах, сушками и пряниками. Будут работать яркие фотозоны, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом и нестандартные спортивные активности.

«Спорт — это жизнь, движение, драйв», — именно в этой концепции будет создана развлекательная зона. Организаторы постарались подготовить занятие для каждого в ожидании спортивной борьбы. Проверить свои силы в меткости и удаче можно будет на надувных аттракционах, построить башню с помощью гигантской дженги от Фонда поддержки спорта Челябинской области. Кроме того, в парке будут работать сцена, ведущий и DJ, а также аниматоры и ростовые куклы, проводиться розыгрыши.

В 11:30 начнется торжественная церемония открытия, после чего стартуют финальные заезды. В этом году зрителям Кубка Евразии будет предоставлена возможность почувствовать себя частью большой спортивной системы и поучаствовать в определении линии прохождения курса, по которому будут спускаться участники. Трасса будет иметь два альтернативных варианта прохождения — красный и синий, где будут разные препятствия и фигуры. А вот по какой именно поедут спортсмены — выберут сами зрители, пришедшие на соревнования, с помощью специального кубика.

А после спортивной части прямо на склоне Уральских гор выступят специальные гости соревнований — Gayazovs Brothers. Они дадут 40-минутное выступление, в котором исполнят свои хиты «Увезите меня на дип-хаус», «Малиновая Лада», «Кредо», «Я, ты и море» и «Пошла жара».

Напомним, что 15 февраля стартовала продажа билетов на предстоящее событие. Их стоимость варьируется от 300 до 1200 рублей.

Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами Кубка Евразии выступают Фонд поддержки спорта Челябинской области, Федерация фристайла России и горнолыжный курорт «Солнечная долина».

Возрастное ограничение: 6+.