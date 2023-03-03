Кубок Евразии по фристайлу: превью гонок по ски‑кроссу на «Солнечной долине»

Рассказываем, почему традиционные соревнования сменили название, но не потеряли в масштабности события

Пять лет подряд, с 2017 по 2021 годы, горнолыжный курорт «Солнечная долина» становился площадкой для проведения Кубков мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Сильнейшие иностранные спортсмены удивлялись переполненным трибунам, а руководители международной федерации (FIS) в своих отчетах называли южноуральский этап лучшим в своем сезонном календаре соревнований. В этот раз турнир пройдет под другим названием с участием лидеров только российской и белорусской сборной. Рассказываем, какие «плюшки» ждут зрителей, и объясняем, почему на курорт можно и нужно отправляться всей семьей.

Почему ски-кроссеров называли «отрядом самоубийц»?

Протяженность трассы — около 1000 метров, перепад высот — 193 м. На высокой скорости (около 65—70 км в час, 25% времени, затраченного на прохождение трассы, участники заезда проводят в полете после прыжков) ски-кроссисты спускаются с горы по трассе, преодолевая виражи и трамплины.

И да, этот спортсмен мчится не один, а в компании трех таких же безбашенных коллег. То есть в контактной борьбе, что придает заездам непредсказуемость. Возможно, именно поэтому ски-кросс — и в фристайле, и в сноуборде — считается одной из самых зрелищных и динамичных дисциплин.

Между тем, это еще и очень опасный вид спорта. Фристайл, как и все его дисциплины, зародился благодаря стремлению горнолыжников попробовать себя в чем-то новом и экстремальном. То же самое происходило и в ски-кроссе: спортсмены набивали шишки, вместе с тренерами разрабатывали технику преодоления препятствий и программы тренировок. В России он стал известен в середине 2000-х годов. Первые трассы тестировались самими спортсменами. Представители других горнолыжных дисциплин называли их «отрядом самоубийц».

Когда и с чего все началось?

Не так давно, в 2021-м, «Солнечная долина» справляла свое 20-летие. Сейчас уже сложно найти людей, которые помнят, как в 2001 году была открыта одна трасса и бугельный подъемник, поднимавший первых посетителей курорта на 50 метров. Понадобилось с десяток лет, чтобы значительно улучшить инфраструктуру, а в 2015 году принять первые международные соревнования. Тогда это был Russian Freestyle Games по лыжному фристайлу (формат похож на современные турниры по биг-эйру — акробатическим прыжкам).

В 2016 году здесь же прошел Кубок мира по сноуборду (дисциплина «борд-кросс»), а год спустя аналогичные состязания по фристайлу. Те соревнования в 2017 году стали отправной точкой — успешное его проведение сподвигло к тому, что FIS подписал 4-летний контракт с Федерацией фристайла России о ежегодном проведении этапа Кубка мира по ски-кроссу на южноуральской земле.

«Этот Кубок один из лучших, если не самый лучший этап Кубка мира ски-кроссу вообще за всю историю проведения состязаний. Спортсмены называли эти соревнования маленькой Олимпиадой», — отметил тогда рейс-директор Кубка мира FIS по фристайлу Уве Байер из Германии.

Почему «Солнечная долина» и в чем ее преимущества?

Подписание такого договора стало большим событием не только для самой «Солнечной долины», но и всей Челябинской области. Наш регион получал возможность на четыре года вперед принимать у себя соревнования по фристайлу экстра-класса. А это и имиджевая составляющая, и туристическая привлекательность региона, позиционирование его как спортивного региона не только в масштабах страны, но и Европы и мира.

Почему же именно южноуральский этап Кубка мира по фристайлу многие иностранцы стали называть лучшим в международном календаре соревнований? При том что аналогичные этапы в течение года проходили на топовых европейских курортах в Австрии, Словении, Швейцарии, Швеции, Франции, а также Канаде, Китае и США.

Сами иностранцы в общении с журналистами отмечали неоднократно два главных фактора. Во-первых, они были приятно удивлены и потрясены тем радушием и гостеприимством, с которым их встречали на российской земле. Ну не принято за границей встречать спортсменов в аэропорту, доставлять их к месту проведения соревнований, заселять в шикарных апартаментах, а еще засыпать подарками, сувенирами и исполнять различные их просьбы и пожелания.

А во-вторых (и это главное!) — никакие международные соревнования не собирают столько зрителей, сколько на российском, то есть южноуральском этапе Кубка мира. Особенно показательными в этом плане стали 2017 и 2018 годы. Болельщики не только до отказа забили смонтированные у финиша трибуны, но и раскинулись вдоль всей трассы. По разным оценкам, соревнования собрали тогда по 12—15 тысяч зрителей. Почувствуйте разницу в сравнении с двумя-тремя сотнями зрителей на аналогичных этапах Кубка мира в Европе!

Профессиональные шейперы делают трассу всегда уникальной

Ски-кросс очень требователен к оборудованию трасс. Обычные склоны, даже дикие, для данной дисциплины не подходят. Поэтому организаторам приходится немало потрудиться над тем, чтобы они соответствовали всем международным нормам и технике безопасности. Их строительством занимаются специально обученные люди, так называемые шейперы.

Главное условие — снежное покрытие должно быть идеально укатанным, а препятствия — иметь разнообразную геометрию, чтобы на них могли выполняться прыжки разных типов. Повороты также имеют различный радиус, оборудуются более или менее крутыми. Еще на трассе устанавливаются специальные ворота, которые необходимо проехать каждому участнику.

Все эти пять лет трассу для участников Кубка мира в «Солнечной долине» готовил профессиональный дизайнер трасс Алексей Иванов. И каждый год она отличалась от предыдущей. Да, рельеф и особенности оставались примерно теми же, но с технической точки зрения (повороты, виражи, углы наклона склонов, количество и высота трамплинов) она всегда становилась уникальной. И никогда не вызывала нареканий со стороны участников состязаний.

Возможно, аналогичные лестные отзывы они дают и представителям других европейских курортов, где проходят этапы Кубка мира. В конце концов, все спортсмены в рамках соревнований едут по одной и той же трассе и находятся в равных условиях.

Посмотрел на профи, прокатился сам

Развитая инфраструктура горнолыжного курорта и наличие большого количества разнообразных трасс позволяет организаторам во время проведения соревнований работать в обычном режиме. То есть все гости «Солнечной долины» имеют прекрасную возможность не только посмотреть в деле крутых райдеров и восхититься их мастерством (билеты на соревнования только купить не забудьте), но и самим прокатиться по склонам курорта.

Причем по окончании состязаний организаторы открывают для свободного проката и ту самую трассу, на которой еще пару часов назад выступали титулованные спортсмены. Ну, вы понимаете, да, уровень крутизны такой опции? Начинающим райдерам делать там нечего, а вот продвинутые горнолыжники не раз пользовались такой возможностью. Но важно помнить, что риск и высокие скорости здесь неуместны.

Медали — победителям и призерам, а чемпионам еще и короны!

Одна из особенностей южноуральского этапа Кубка мира — это уникальные награды, которые получают победители. Триумфаторов ждут не только фирменные медали, но и короны, изготовленные мастерами из Златоуста. Мариэль Томпсон (Канада), Фанни Смит (Швейцария), Сандра Нэслунд (Швеция), Бастиан Мидоль (Франция), Кевин Друри (Канада), Марк Бишофбергер (Швейцария) — все они в разные годы примерили на себя короны, выиграв соревнования в «Солнечной долине». А после награждения в микс-зоне в общении с журналистами восхищались завоеванными наградами.

«У меня дома есть что-то типа уголка славы, там храню все свои кубки, медали и награды. Их очень много. И эта корона украсит мою коллекцию! Она будет красоваться на самом видном месте. Смотрю на эту корону — она потрясающая, очень крутая и хорошая работа!» — рассказала Фанни Смит после победы в «Солнечной долине» в 2019 году.

В этот раз никаких корон не будет. Но участникам есть за что биться и бороться. Помимо медалей им предстоит утвердить себя в национальной сборной, бросить вызов лидерам команды. Тем более что в ближайшее время FIS планирует обсудить вопрос возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Велика вероятность того, что руководители лыжной федерации учтут рекомендации МОК и в скором времени лидеры российской сборной снова смогут соперничать с сильнейшими ски-кроссистами на этапах Кубка мира.

Спортивная программа и формат соревнований

А пока болельщики смогут увидеть в деле лучших российских и белорусских спортсменов. Причем сами соревнования впервые пройдут в новом формате — так называемом Round Robin. Раньше участники сначала проходили квалификацию, а затем в заездах на выбывание определяли победителей. Теперь в нескольких гонках спортсмены будут состязаться друг с другом, зарабатывать очки. Кто больше их наберет — тот и проходит в финал соревнований.

Есть и еще одно нововведение. В этом году зрителям Кубка Евразии будет предоставлена возможность почувствовать себя частью большой спортивной системы и поучаствовать в определении линии прохождения курса, по которому будут спускаться участники. Трасса будет иметь два альтернативных варианта прохождения — красный и синий. Они будут иметь разные препятствия и фигуры. А вот по какой именно поедут спортсмены — выберут зрители на трибуне с помощью специального кубика.

Участники

В соревнованиях примут участие все сильнейшие российские спортсмены, им компанию составят и лучшие райдеры из Беларуси. Специальными гостями мероприятия станут лидеры национальной команды Сергей Ридзик и Анастасия Чирцова. Правда, они выступят вне конкурса.

Ну а южноуральцам будет за кого переживать персонально. Среди главных фаворитов на победу — фристайлист из Аши Игорь Омелин. Он уже много лет входит в состав сборной России, здорово выступает и в текущем сезоне, возглавляя общий зачет Кубка страны.

Развлекательная программа

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему южноуральский горнолыжный курорт под Миассом получил такое название — «Солнечная долина»? Ответ на поверхности — здесь действительно практически всегда солнечно и ярко. Знающие люди говорят, что во многом это связано с особенностями рельефа склонов. Это еще один несомненный плюс курорта: погода и яркое солнце создают атмосферу праздника и хорошего настроения. Тем более что к соревнованиям организаторы обустраивают так называемый сноупарк у подножия горы, в финишном городке.

Согреться ароматным чаем прямо из самовара, сделать пару ярких кадров в тематических фотозонах или приобрести что-то особенно памятное на ярмарке местных мастеров — масштабная развлекательная зона под открытым небом будет доступна для всех гостей Кубка Евразии и начнет свою работу с 10 утра. На протяжении всего дня зрители смогут посетить гастротеку, интерактивную игровую площадку и ярмарку сувениров.

А завершит программу соревнований выступление хедлайнеров. Зрителей ждет 40-минутное выступление группы Gayazov Brothers, авторов хита «Малиновая „Лада“».

Как добраться?

Как приехать на собственном транспорте на территорию курорта, рассказывать не будем — навигаторы вам в помощь. А как быть тем, у кого нет собственного авто? Это не проблема. В день проведения соревнований будут курсировать автобусы. Стоимость билета туда и обратно — 350 рублей.

Расписание на 4 марта перед вами:

8:00 — отъезд из Челябинска («Театральная площадь»)

10:30 — прибытие в ГЛК «Солнечная долина»

16:30 — отъезд из ГЛК «Солнечная долина»

19:00 — прибытие в Челябинск («Театральная площадь»)

Билеты





В какую зону приобрести билет? Даем прямую ссылку и помогаем разобраться, какую категорию выбрать.

Категория «Фан-зона» располагается между трибуной и линией финиша. Для тех, кто готов зарядиться энергией праздника и быть поближе к большей части болельщиков.

Категория «Трасса» — места, расположенные на горе вдоль спортивной трассы.

Для тех, кто хочет зафиксировать самые важные спортивные моменты, соперничество и непредсказуемую гонку участников.

Категория «Трибуна» — места на трибуне в зоне финиша. Для тех, кто первым увидит счастливые глаза спортсменов, пересекающих линию финиша.





Возрастное ограничение: 6+



