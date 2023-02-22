Челябинцы могут купить билеты по скидке на Кубок Евразии по фристайлу

Турнир пройдет 4 марта в ГЛК «Солнечная долина»

Организаторы Кубка Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», который пройдет 4 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина», запустили акцию для южноуральцев. С 23 по 26 февраля все жители Челябинской области смогут получить скидку 23% при покупке билетов всех категорий на турнир, сообщают организаторы мероприятия.



Для получения скидки необходимо ввести промокод «фристайл» при оформлении заказа через сайт. Она применится автоматически при покупке через билетные кассы в Челябинске, Миассе и на курорте «Солнечная долина».



Кубок Евразии пройдет в новом для южноуральцев формате Round Robin («Раунд Робин»). Он уже опробован на этапах Кубка России по фристайлу и заключается в том, что каждый участник проедет с каждым. За заезд будут начисляться очки. Спортсмен, набравший большее количество очков, проходит в финальную часть соревнований, в которой выступят по 8 лучших мужчин и женщин.



Помимо спортивного праздника гостей ждут интерактивная развлекательная программа, ярмарка сувениров, гастротека под открытым небом, а также выступит известная группа Gayazov$ Brother$, в составе которой два брата — Тимур и Ильяс Гаязовы. Они исполнители таких хитов, как «Увезите меня на дип-хаус», «Малиновая „Лада“», «Кредо», «Я, ты и море» и «Пошла жара».



Возрастное ограничение: +7.

