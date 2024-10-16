Стал известен состав участников этапа Гран‑при России по фигурному катанию в Магнитогорске

Состязания в Челябинской области откроют новый соревновательный сезон

Федерация фигурного катания на коньках России объявила предварительный состав участников на первый этап Гран-при, который пройдет 26—27 октября в Магнитогорске. В заявку попали в том числе и лидеры национальной команды — Ксения Синицына, Софья Муравьева, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, а также звездные танцевальные дуэты во главе с парой Александра Степанова / Иван Букин. Публикуем полный состав участников, который будет бороться за медали на льду в Магнитогорске.

В календарном плане ФФКР значатся пять этапов Гран-при, открывает серию турнир в Магнитогорске. Поэтому и состав участников на первый старт сезона получился весьма представительным. В предварительную заявку попали ряд лидеров национальной сборной России. Яркий и сильный состав участников собрал женский турнир.

Так, в Магнитогорске с большей долей вероятности выступят: серебряный призер ЧР-2024 Софья Муравьева, фигуристы основы сборной Ксения Синицына и Анна Фролова. У мужчин за золото будут бороться Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин и Николай Угожаев — пожалуй, одни из главных звезд национальной команды.

В танцах на льду за первые места обязательно будут бороться дуэты: Александра Степанова / Иван Букин и Ирина Хавронина / Девид Нарижный. Серьезную конкуренцию им могут составить Софья Леонтьева / Даниил Горелкин.

Полностью предварительный состав участников первого этапа Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске выглядит следующим образом:

Мужчины, одиночное катание: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Николай Угожаев, Даниил Постарнаков, Степан Тартыгин, Дамир Черипка, Иван Попов, Илья Строганов, Кирилл Кропылев, Егор Рухин, Василий Бороховский.

Женщины, одиночное катание: Ксения Синицына, Анна Фролова, Софья Муравьева, Вероника Малышева, Виктория Федянина, Софья Чаплыгина, Анастасия Хахыртдинова, Дарья Третьякова, Алина Телегина, Ксения Гущина, Мария Агаева, Виктория Сафонова.

Парное катание: Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина / Артем Грицаенко, Алиса Блинникова / Алексей Карпов, Дарья Андреева / Александр Акимов.

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Ирина Хавронина / Девид Нарижный, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Софья Тютюнина / Матвей Грачев, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Софья Шевченко / Андрей Ежов, Милана Кузьмина / Дмитрий Студенкин, Дарья Лунина / Андрей Акулов, Ксения Краусова / Даниил Корочкин, Алиса Абдуллина / Артем Крылов, Дарья Савкина / Александр Вахнов, Александра Прокопец / Александр Васькович.

Напомним, что участников Гран-при, помимо соревнований в Магнитогорске, ожидают еще четыре этапа: в Казани (30 октября — 3 ноября), Красноярске (6—10 ноября), Москве (13—17 ноября) и Санкт-Петербурге (20—24 ноября). Финал Гран-при пройдет с 13 по 16 февраля в Красноярске.

Вчера, 15 октября, мы сообщали о том, какие награды получат победители и призеры соревнований в Магнитогорске. Им достанутся уникальные медали, которые изготовят мастера из Златоуста. Билеты на событие поступили в продажу еще 2 октября. Соревнования пройдут в арене «Металлург» 26—27 октября. Кроме того, здесь же 24—25 октября состоится всероссийский турнир «Звезды Магнитки» среди юниоров.

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