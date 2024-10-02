В Магнитогорске запустили в продажу билеты на Гран‑при по фигурному катанию

Здесь пройдут сразу два крупных соревнования с участием известных спортсменов

С 23 по 27 октября в Магнитогорске пройдут два топовых соревнования с участием звезд российского фигурного катания — турнир среди юниоров «Звезды Магнитки» и этап Гран-при России. Сегодня, 2 октября, стартовала продажа билетов на два эти события, сообщают организаторы соревнований.

На соревнованиях среди юниоров выступят порядка 90 участников. Турнир пройдет с 23 по 25 октября в арене «Металлург». Юные спортсмены будут соревноваться в одиночном катании, танцах на льду и в парном катании. Посетить соревнования можно будет по билетам, приобретенным на сайте chel.kassy.ru или в кассах арены. Стоимость варьируется от 100 до 200 рублей в зависимости от сектора. Также есть возможность приобрести абонемент на все дни за 800 рублей.

Еще более звездный состав участников соберет этап «Ростелеком Гран-при России». Он пройдет здесь же, на льду арены «Металлург», с 26 по 27 октября. Состав участников еще неизвестен, но организаторы сообщают, что на соревнованиях выступят фигуристы национальной сборной России. Они также будут выступать во всех четырех видах программы: в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Стоимость билетов на соревнования — 300, 500 и 700 рублей в зависимости от сектора. Стоимость абонемента на все виды программы — 2000 рублей.

Зрителей просят обратить внимание, что билеты на оба турнира продаются отдельными блоками на определенные виды программы в течение соревновательного дня.

Добавим, турниры в Магнитогорске пройдут при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами выступят Федерация фигурного катания на коньках России, Фонд поддержки спорта и Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области.

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