Более 4,5 тысячи зрителей собирают соревнования юных фигуристов в Магнитогорске

Состязания «Звезды Магнитки» вызвали большой интерес у южноуральцев

В Магнитогорске подходят к завершению Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Звезды Магнитки» с участием сильнейших юниоров страны. Ежедневно они собирают до 4,5 тысячи зрителей. Во второй день турнира определились первые победители и призеры соревнований, а уже завтра, 26 октября, на лед выйдут лидеры сборной России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Во второй день турнира стали известны первые победители и призеры соревнований «Звезды Магнитки» по фигурному катанию. Так, были разыграны комплекты наград в спортивных парах и танцевальных дуэтах.

После победы в ритм-танце сохранили лидирующие позиции Василиса Григорьева и Евгений Артющенко — они и завоевали первые золотые медали турнира. Серебряными призерами стали Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов. Бронза досталась дуэту Дарья Дрожжина / Иван Тельнов.

«Мы достойно выступили в короткой и произвольной программе, дальше будем продолжать работу. Хочется сказать большое спасибо Магнитогорску за такой теплый прием. Мы были очень счастливы кататься на такой прекрасной арене», — поделилась эмоциями с журналистами двукратная победительница соревнований Василиса Григорьева.

В парном катании золотые награды завоевали Таисия Щербинина и Артем Петров. На второй ступени почета — Зоя Ковязина и Артемий Мохов. Бронзовые медали завоевали Виктория Двинина и Виктор Потапов.

Соревновательный день завершился короткой программой девушек. В тройку лучших фигуристов вошли Лидия Плескачева, Валерия Лукашова и Дина Хуснутдинова. А симпатии болельщиков были отданы челябинской фигуристке Марии Волченко. К сожалению, ей не удалось завоевать медаль.

«Я ощущала эту поддержку, публика очень тепло приветствовала. Прокат вполне удачно получился, но всегда можно стремиться делать это лучше», — рассказала Мария Волченко.

Всероссийские соревнования среди юниоров «Звезды Магнитки» по фигурному катанию. Результаты соревнований:

Танцы на льду, произвольный танец

1. Василиса Григорьева / Евгений Артющенко (Москва).

2. Камилла Шарафутдинова / Родион Мурасалимов (Удмуртская Республика / Москва).

3. Дарья Дрожжина / Иван Тельнов (Москва).

Пары, произвольная программа

1. Таисия Щербинина / Артем Петров (Пермский край).

2. Зоя Ковязина / Артемий Мохов (Москва).

3. Виктория Двинина / Виктор Потапов (Пермский край).

Сегодня вечером, 25 октября, Всероссийские соревнования среди юниоров по фигурному катанию завершатся. Станут известны победители и призеры еще в двух видах программы, а уже завтра на лед арены «Металлург» выйдут сильнейшие фигуристы страны — лидеры сборной России. В течение двух дней, 26 и 27 октября, им предстоит разыграть четыре комплекта наград — в женском и мужском одиночном катании, танцевальных дуэтах и парном катании.

Автор: Лилия Полякова

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