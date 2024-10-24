В Магнитогорске стартовал всероссийский турнир «Звезды Магнитки» по фигурному катанию

В первый день соревнований определились лидеры в ритм‑танце и короткой программе у спортивных пар

В Магнитогорске завершился первый день юниорских соревнований «Звезды Магнитки» по фигурному катанию. Имена победителей и призеров турнира станут известны сегодня, а вчера, 23 октября, определились лидеры после короткой программы у спортивных пар и в ритм-танце. Турнир юных звезд фигурного катания вызвал большой зрительский интерес у магнитогорцев — поддержать спортсменов в арену «Металлург» пришли около 3,5 тысячи зрителей, сообщает региональный Минспорт.

По итогам ритм-танца лучший результат показала танцевальная пара Василиса Григорьева и Евгений Артющенко. Второй результат у Дарьи Дрожжиной и Ивана Тельнова. Замыкают тройку лидеров Камилла Шарафутдинова и Родион Мурасалимов.

«Спасибо всем зрителям сегодня — для нас это первый опыт выступления на такой большой публике. Прекрасные зрители, классная атмосфера! Люди даже хлопали в такт музыке. Это было очень приятно. Мы в Магнитогорске второй день, и нам очень здесь нравится. Организация на высшем уровне», — отметила в разговоре с журналистами Василиса Григорьева.

В парном катании после короткой программы лидируют Таисия Щербинина и Артем Петров. На втором месте Зоя Ковязина и Артемий Мохов, третьи — Варвара Черемных и Андрей Рудь.

«В целом мы довольны прокатом. Были свои мелкие помарки, которые мы на следующем этапе постараемся исправить, чтобы впредь набрать еще больше баллов и порадовать зрителей. Мы стараемся выкладываться на каждом старте. Этот турнир также для нас очень важен», — рассказал Артем Петров.

Сегодня пары представят свои произвольные программы и решат судьбу медалей турнира. Также на лед выйдут юноши и девушки, они выступят с короткими программами. Готовится покорить публику и южноуральская спортсменка. Так, на лед выйдет воспитанница челябинской спортшколы «Тодес» Мария Вовченко.

Соревнования продлятся еще два дня и завершатся завтра. А уже 26—27 октября здесь же, в Магнитогорске, состоится этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. В этом турнире выступят сильнейшие фигуристы страны.

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