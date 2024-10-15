Победители этапа Гран‑при по фигурному катанию получат уникальные медали

Награды будут необычной формы, а еще их украсит вращающийся элемент в виде снежинки

Организаторы первого этапа Гран-при России по фигурному катанию презентовали медали, которые получат победители и призеры соревнований в Магнитогорске. Их изготовят мастера-оружейники из Златоуста. Уникальные награды получат нестандартную форму, а в центре композиции их украсит вращающийся элемент в виде снежинки, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

К предстоящим стартам художники показали эскиз медалей, который презентовали сегодня, 15 октября, организаторы турнира. Награды необычной формы украсит вращающийся элемент в виде снежинки. Изготовят уникальные медали златоустовские мастера.

На изделиях также будут выгравированы название предстоящих соревнований, а также место их проведения: «Гран-при России. Челябинская область. Магнитогорск». Кроме того, нанесут на медали и виды программы, в которых будут определены победители и призеры соревнований: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Соревнования сильнейших фигуристов страны пройдут на арене «Металлург» в Магнитогорске с 26 по 27 октября. Зрители смогут увидеть российских спортсменов основного состава сборной страны. Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области, их организаторами выступят Федерация фигурного катания на коньках России, региональный Минспорт при содействии Фонда поддержки спорта.

Автор: Лилия Полякова