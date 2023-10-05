Стал известен состав участников чемпионата России по водному поло

На женском турнире выступят 10 команд, в том числе ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка»

Федерация водного поло России представила проект календаря и формат проведения чемпионата страны среди женских команд. В турнире примут участие 10 команд, а сам он пройдет в 2 этапа и 13 туров. Как и в прошлом сезоне, на чемпионате страны выступят основной и резервный состав команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста, сообщается на сайте Федерации водного поло России.

На первом, предварительном этапе будут сыграны три тура с участием 10 команд. На этой стадии стартуют: «Динамо-Уралочка» (Златоуст), «Буревестник» (Нижний Новгород), «СКИФ-Восток» (Москва), «Кинеф-СНГ» (Кириши), «Спартак» (Волгоград), «Уралочка» (Златоуст), «Штурм-2022» (Московская область), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Диана» (Санкт-Петербург) и «Кинеф-2» (Кириши).

Им предстоит сыграть три тура, по результатам которых определится шестерка сильнейших команд, которые на втором этапе будут бороться за призовые места. Первый из этих туров пройдет с 16 по 22 октября в подмосковной Рузе и Нижнем Новгороде. В Златоусте команды сыграют третий тур — с 15 по 19 ноября.

На втором этапе участники разделятся на два дивизиона — Суперлига и Высшая лига. В первом из них выступят шесть сильнейших команд по итогам предварительного этапа, во втором — команды, занявшие 7—10-е места. Игры этой стадии пройдут с декабря 2023 года по апрель 2024 года. Полуфиналы и финал запланированы на апрель — май следующего года.

Напомним, что ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста является действующим чемпионом России. В мае 2023 года подопечные Михаила Накорякова спустя 21 год вернули себе титул сильнейшей команды страны, выиграв в финальном матче в серии пенальти у нижегородского «Буревестника». За историю существования клуба это уже шестая его победа в чемпионате России.