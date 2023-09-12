Игроки ватерпольного клуба «Уралочка» из Златоуста стали мастерами спорта России. Приказ о присвоении почетного звания накануне опубликовало Министерство спорта Российской Федерации. Южноуральских спортсменок отметили за успехи в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочки».
Новоиспеченными мастерами стали ватерполистки Регина Галимзянова, Юлия Лаптева, Надежда Липская и Анастасия Панфилова. Все игроки в прошлом сезоне в составе «Уралочки» завоевали титул чемпионов России. В решающем матче соревнований ватерполистки из Златоуста в серии пенальти победили нижегородский «Буревестник» — 13:12 и спустя 21 год вернули себе титул чемпионок.
Добавим, что ранее ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста взяла шефство над рысью Марысей из приюта «Спаси меня» известного зоозащитника Карена Даллакяна. Игроки и тренерский штаб южноуральского клуба навестили хищницу и вручили подарки. Рысь является талисманом команды, ее изображение представлено на логотипе клуба.
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