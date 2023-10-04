Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» стартуют в финале Кубка России

Команда из Златоуста намерена завоевать трофей и сделать «золотой дубль»

Завтра, 5 октября, женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста стартует в финальном турнире Кубка России, матчи которого пройдут в Краснодаре. В нем примут участие 8 женских команд. Южноуральский клуб планирует побороться за трофей, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

В розыгрыше Кубка России выступят две команды из Златоуста. Помимо основной команды, игру проведет и дублирующий состав «Динамо-Уралочки». Но если для перспективных спортсменок игры служат бесценным опытом и соревновательной практикой, то перед основной командой стоят высокие задачи. В штабе клуба рассчитывают, что она должна завоевать трофей.

«Динамо-Уралочка» является действующим чемпионом страны. Поэтому и задачи перед командой стоят самые амбициозные — сделать «золотой дубль», добавив к титулу чемпионов еще и звание обладателей кубка страны.

Первый соперник главной команды из Златоуста — подмосковный «Штурм-2002». Суперфинал Кубка России назначен на 7 октября.