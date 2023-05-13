Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» в шестой раз завоевал титул чемпионов России

В решающем матче команда из Златоуста в серии пенальти обыграла «Буревестник»

«Как долго мы шли к этой победе, как плакали в прошлом году, уступив золото! Если помните, первая золотая медаль была в 1992 году, затем в разные годы наши девушки завоевали еще 4 первых места. В последний раз „Динамо-Уралочка“ взяла золото в 2002 году. Сегодняшняя игра в шестой раз вернула команде абсолютно заслуженное лидерство. От души поздравляю наших девчат и наставника Михаила Накорякова! Вы — пример для других спортсменов! Новых высот вам, новых побед»,

— отметила почетный президент «Динамо-Уралочки» Ирина Гехт.

Сегодня, 13 мая, в Нижнем Новгороде завершился «Финал четырех» чемпионата России по водному поло среди женских команд. В решающем матче соревнований ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста в серии пенальти победили нижегородский «Буревестник» — 13:12 и спустя 21 год вернули себе титул чемпионок России, передает корреспондент Первого областного.В этом сезоне ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» заслужил того, чтобы считаться фаворитом предстоящего «Финала четырех». Девушки из Златоуста очень мощно провели регулярный чемпионат, набрали 50 очков и с солидным отрывом от ближайшего конкурента заняли первое место.В полуфинальном матче спортсменки из Златоуста в серии послематчевых пенальти обыграли московский «СКИФ-Восток» со счетом 20:19 (3:3, 3:0, 2:2, 0:3). «Уралочка» не сразу вошла в ритм, пропустив два гола. Но затем отыгралась и практически полностью доминировала на площадке. В последнем отрезке соперницы сравняли счет за две минуты до сирены и все решалось в серии пенальти, где сильнее оказались девушки из Златоуста.В финальном поединке за «золото» чемпионата России «Динамо-Уралочка» встречалась с хозяевами «Буревестником» из Нижнего Новгорода, который также по пенальти обыграл действующие чемпионки страны — «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей. В основное время финала победителя выявить не удалось — 12:12, а в серии пенальти команда из Златоуста была сильней — 4:3. Команда из Златоуста в шестой раз завоевала золотые медали чемпионата России!