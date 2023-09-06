У ватерполисток «Уралочки» появился живой талисман

Им стала рысь Марыся из приюта «Спаси меня» Карена Даллакяна

Ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста взяла шефство над рысью Марысей из приюта «Спаси меня» известного зоозащитника Карена Даллакяна. Игроки и тренерский штаб южноуральского клуба навестили хищницу и вручили подарки. Рысь является талисманом команды, ее изображение представлено на логотипе клуба.

Символ «Уралочки» — рысь, и поэтому мимо судьбы Марыси команда из Златоуста пройти не смогла. Это только первая встреча живого талисмана и ватерполисток. Они настроены взять над животным постоянное шефство и встречаться почаще. А пока спортсменки передали животному корм и игрушки. Говорят, что Марыся любит играть в мяч.

«Мы посмотрели всех животных в приюте, и нас поразила забота, с которой здесь относятся к зверям. Здорово, когда люди приходят на помощь. А раз символ нашей команды — рысь, то мы берем над ней шефство. Сегодня познакомились, друг другу понравились. В следующий раз приедем всей командой с подарками для Марыси», — отметила капитан «Динамо-Уралочки» Екатерина Зеленцова.

Напомним, рысь Марыся попала в капкан, установленный во дворе частного дома Еткульского района. Раненое животное спас зоозащитник Карен Даллакян. Рысь перенесла ампутацию задней лапы и вернуться в естественную среду не могла. Оставить животное в приюте зоозащитник не имел права: по закону пострадавшее от рук человека дикое животное он должен был или усыпить, или выкупить у государства через аукцион. Активисты добились внесения поправок в закон «О животном мире».

«Интересная встреча, даже знаменитые чемпионки рядом с животными становятся большими детьми. Я рад, что у Марыси появились такие друзья. Рыси у нас водятся в горнозаводской зоне, команда „Уралочка“ из Златоуста, они нашли друг друга. Думаю, новый талисман добавит спортсменкам удачи», — говорит Карен Даллакян.

Женская команда «Динамо-Уралочка» в минувшем сезоне после 20-летнего перерыва вернула себе титул чемпиона России. Сейчас спортсменки готовятся к старту нового сезона. Им предстоит защитить звание сильнейшего женского ватерпольного клуба страны.