В Челябинске провели турнир по рукопашному бою в честь погибших на СВО летчиков

Соревнования собрали более 300 участников из 6 регионов

В челябинском дворце спорта «Динамо» завершился всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти летчиков, погибших на СВО. Соревнования собрали более 300 участников в возрасте от 10 до 26 лет из 6 регионов страны. Зрелищные поединки запечатлел фотокорреспондент ИА «Первое областное».

Подобные соревнования в Челябинске проводились впервые. И посвящены они были памяти летчиков 21-й смешанной авиационной дивизии, погибших при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Соревнования прошли при поддержке благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций».

Прибыла в Челябинск и команда из Казахстана. Кстати, гости показали хорошую физическую и техническую подготовку. Но в большинстве видов программы призовые места заняли челябинские бойцы.

Состязания прошли по олимпийской системе с выбыванием. При этом участники были разделены на весовые и возрастные категории. Почетными гостями мероприятия стали командиры 21-й смешанной авиационной дивизии, а также представители главного управления ВКС России.

Напомним, что уже менее чем через месяц Челябинск примет еще один статусный турнир по рукопашному бою. Впервые в южноуральской столице состоится чемпионат России по этому единоборству. Он пройдет с 20 по 24 февраля во дворце спорта «Юность» и соберет более 300 бойцов из 50 регионов. Они разыграют 16 комплектов наград, а финальные поединки состоятся в День защитника Отечества.