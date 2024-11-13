Лидеры национальной сборной выступят на чемпионате России — 2024 в Челябинске

Соревнования приурочат к 20‑летию ледового дворца «Уральская молния»

Восемь комплектов медалей разыграют сильнейшие спортсмены страны на чемпионате России по шорт-треку в Челябинске. Эти соревнования пройдут в ЛД «Уральская молния» с 13 по 15 декабря и станут подарком спорткомплексу на 20-летие. В них примут участие лидеры сборной России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Чемпионат России по шорт-треку станет главным стартом сезона для сильнейших спортсменов страны. Им предстоит разыграть восемь комплектов наград: на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, а также эстафетах 3000 и 5000 метров среди мужчин и женщин.

«Предстоящие соревнования — это большое для нас событие. Тем более что они пройдут в юбилейный год для „Уральской молнии“. Наш регион имеет большой опыт в проведении крупнейших стартов, в том числе состязаний по конькобежному спорту и шорт-треку. Не сомневаюсь, что и в этот раз все будет на высоком организационном уровне, а сам чемпионат вызовет большой интерес у любителей спорта на Южном Урале», — отметил директор ЛД «Уральская молния» Денис Лапотышкин.

Отметим, что в феврале этого года челябинский ледовый дворец принимал у себя не менее статусные соревнования. Так, здесь прошли состязания по конькобежному спорту и шорт-треку в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов.

На этих стартах ярко выступила челябинка Екатерина Алдошкина, завоевавшая пять медалей. Предстоящий сезон она пропускает по семейным обстоятельствам. Но помимо нее в южноуральской команде есть другие лидеры, способные бороться за высокие места.

«Рассчитываем на то, что смогут достойно представить регион на чемпионате России Анна Матвеева, Юлия Береснева, Мария Труханова, Даниил Николаев, Павел Ситников и Андрей Косоротов. Окончательный состав определится на этапе Кубка России в Смоленске, который пройдет с 14 по 17 ноября», — отметил старший тренер сборной Челябинской области по шорт-треку Никита Панасюк.

Отметим, что официально ЛДС «Уральская молния» открылся 28 декабря 2004 года. За эти 20 лет он принимал крупнейшие российские и международные соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку и керлингу. Среди самых значимых — чемпионат Европы и этап Кубка мира по скоростному бегу на коньках, чемпионат мира среди ветеранов и смешанных команд по керлингу.