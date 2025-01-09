Пять спортсменов Челябинской области выступят на зимних Российско-Китайских играх

Соревнования с участием атлетов двух стран пройдут по девяти видам спорта

В Южно-Сахалинске стартовали IV Российско-Китайские зимние молодежные игры. В этих соревнованиях сильнейшие юниоры двух стран будут соревноваться в девяти олимпийских видах спорта. В составе нашей команды выступят пять спортсменов из Челябинской области, сообщает региональный Минспорт.

В программу комплексных соревнований вошли турниры по девяти олимпийским зимним видам спорта: сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, керлингу и лыжному двоеборью. Челябинская область будет представлена на Российско-Китайских играх — 2025 пятью спортсменами.

В составе российской команды в соревнованиях выступят: Алена Плечева (лыжные гонки), Яна Ульянова и Макар Бородин (оба — сноуборд), а также Мария Труханова и Ксения Прибытова (шорт-трек). Сопровождать наших спортсменов на турнире будет исполняющая обязанности министра спорта Челябинской области Анна Кодина. Отметим, что в качестве судьи на соревнованиях по фигурному катанию наш регион представит Владислава Глазкова.

В Российско-Китайских молодежных зимних играх выступят более 340 спортсменов из двух стран. Соревнования пройдут с 9 по 14 января. Эти Игры являются важной традицией спортивного обмена между Россией и Китаем, начавшейся в 2016 году в Харбине. На прошлых Играх, прошедших в 2022 году, сборная России завоевала 93 (31+31+31) медали, у команды из Китая — 31 (15+12+4) награда.