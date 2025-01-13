Челябинка Ксения Прибытова завоевала золото в турнире по шорт-треку на РКИ‑2025

Она выиграла женскую эстафету в составе российской команды

Челябинская спортсменка Ксения Прибытова стала победителем Российско-Китайских молодежных зимних игр в Южно-Сахалинске. Она выиграла состязания по шорт-треку, победив в составе сборной России в эстафетном забеге. Серебряным призером в этом виде программа стала еще одна челябинка — Мария Труханова, сообщает региональный Минспорт.

Ксения Прибытова была заявлена на эстафетный женский забег в составе команды «Россия-1». На дистанции 3000 метров она с партнерами по сборной показала лучший результат, завоевав золотую медаль. Второе место заняла команда «Россия-2», в составе которой выступила Мария Труханова. Замкнули тройку призеров китайские спортсменки.

Российско-Китайские молодежные зимние игры — 2025. Шорт-трек. Эстафета 4×3000 м, женщины:

1. «Россия-1» (Анастасия Баранова, Альбина Алиева, Мария Метелкина, Ксения Прибытова) — 4.23,950.

2. «Россия-2» (Фаиля Аймалетдинова, Анна Овчинникова, Виктория Чумбаева, Мария Труханова) — 4.24,283.

3. «Китай» (Шэнь Руйсянь, Сунь Иминь, Чжень Иминь, Куань Чжунву) — 4.24,614.

Отметим, что обе челябинские шорт-трекистки занимаются под руководством тренера Никиты Панасюка в СШОР им. Л. П. Скобликовой в ЛД «Уральская молния».

P. S. Когда версталась эта новость, стало известно, что Ксения Прибытова завоевала в Южно-Сахалинске еще одну медаль. Она выиграла бронзу в смешанной эстафете 2000 метров.