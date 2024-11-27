Спортсмены Челябинской области завоевали медали по бочче на Специальной Олимпиаде

На Всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге выступили 600 участников из 30 регионов

Сборная Челябинской области впервые завоевала медали по бочче на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады. Эти статусные соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали более 600 участников из 30 регионов России и Беларуси. Семь южноуральских спортсменов завоевали на соревнованиях 11 медалей, сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» тренер команды Мария Калугина.

В рамках соревнований прошли турниры среди спортсменов с ментальными нарушениями по пяти видам спорта — боулингу, юнифайд-боулингу, бочче, юнифайд-бочче и пауэрлифтингу. В двух дисциплинах проявили себя спортсмены из Челябинской области.

На фото: сборная Челябинской области по игре бочче на параде открытия Специальной Олимпиады — 2024

Так, семь южноуральцев стали призерами соревнований. В общей сложности они завоевали 11 медалей. Победителями в личных состязаниях в бочче стали Владимир Гура, Александр Первушин и Анастасия Трубицына.

Бронзовыми призерами в юнифайд-бочче стали Анастасия Бибикина и Дарья Подылина (женский парный разряд), Андрей Ладнов и Александр Левинский (мужской парный разряд), а также в командном турнире Анастасия Бибикина, Дарья Подылина, Андрей Ладнов и Александр Левинский.

«Сказать, что мы с Марией Калугиной переживали и волновались, — это ничего не сказать. Ведь эта первая ласточка, первая поездка сборной области, — огромный шаг на пути к развитию адаптивного и социального спорта в регионе. А быть первооткрывателями не только очень почетно, но и весьма ответственно», — отметила руководитель команды Челябинской области Юлия Кудрина.

На фото: руководитель делегации Челябинской области на Специальной Олимпиаде Юлия Кудрина (справа) и тренер команды Мария Калугина

Отметим, что игру бочче на Южном Урале начали развивать в Снежинске в 2022 году в рамках реализации проекта «От инклюзивного спорта к инклюзивному сообществу» при поддержке Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области». А уже с 2023 года благодаря проекту «ЧЕлябинский бочЧЕ-фест» в бочче научились играть в восьми муниципалитетах региона.

На фото: южноуральские спортсмены впервые отправились на подобные соревнования

Бочче — это игра, происходящая из Италии, которая относится к группе метательных видов спорта. В игре участвуют две команды, каждая из которых старается бросить свои шарики (бочче) как можно ближе к маленькому целевому шару, называемому «пулли». Здесь важна не столько физическая выносливость, сколько ловкость и умение мыслить логически. Она чем-то напоминает боулинг или керлинг.

На фото: бочче по своей сути чем-то напоминает боулинг, а еще больше — керлинг

При этом не стоит путать бочче с таким видом спорта, как бочча — в этот паралимпийский вид спорта играют спортсмены с ПОДА и другими поражениями нецеребрального характера.