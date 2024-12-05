В Челябинской области нашли способ развить ум и логику у особенных детей

Игра бочче помогает также социализировать ребят с ментальными нарушениями

«Мозг человека должен постоянно работать и решать логические задачи» — такой принцип взяли за основу специалисты в Челябинской области, которые учат играть в бочче ребят с ментальными нарушениями. Эта логическая игра помогает развивать у особенных детей умственные способности, а также социализировать их в обществе. На Южном Урале этот проект реализуется уже в восьми городах и районах. Наш корреспондент побывал в одной челябинской школе и увидел, как простая логическая игра помогает ребятам реализовать себя.

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Челябинскую школу-интернат спортивного профиля называют конвейером по подготовке спортсменов высокого уровня. Здесь готовят кадровый резерв для южноуральской сборной по самым различным видам спорта. В состав учреждения входят коррекционный детский сад, общеобразовательная школа, непосредственно интернат и спортивная школа.

Именно здесь в спецклассах занимаются и тренируются «особенные» дети — ребята с ментальными нарушениями. В некоторых случаях такие дети занимаются на уроках наряду с обычными школьниками. И именно здесь успешно реализуется социальный проект, главная идея которого заключается в том, чтобы дать особенным ребятам возможность реализовать себя в спорте, социализировать их в обществе. Инструментом в достижении таких задач служит бочче — логическая игра, которая по своему смыслу и формату очень похожа на керлинг.

Справка

Бочче — это командная игра, в которой участники соревнуются на специальной площадке. Ее суть заключается в том, чтобы кинуть свои шары как можно ближе к маленькому мячику, называемому «паллино». В конце раунда подсчитываются очки: побеждает команда, шары которой находятся ближе всего к паллино.

Бочче подходит для людей любого возраста и уровня физической подготовки. Его часто используют в реабилитационных и социально-адаптационных программах, чтобы развивать умственные навыки, координацию и взаимодействие между игроками.

Прямо здесь, в стенах заведения, установлена площадка для игры в бочче. Она небольшая, но компактная — 18×4 м. Перед началом тренировки Юлия Кудрина проводит для своих подопечных общефизические упражнения и только после переходит к главному — проводит подробный инструктаж и напоминает о главных правилах игры бочче.

Она родилась и выросла в Челябинске, но после замужества переехала в Снежинск, именно там и начала развивать этот вид спорта. Два года назад вместе с сыном вернулась в родной Челябинск, чтобы здесь помочь ему и другим детям осознать: они ничем не отличаются от других, они — такие же, как все.

«Социализация — вот главный принцип, из которого мы исходим. Нам важно интегрировать детей в общество, дать им возможность реализовать себя. Бочче выступает инструментом в достижении таких целей. Это логическая игра без сложных правил, которая не требует больших физических нагрузок. Вы не поверите, но научиться в нее с нуля можно за 10—15 минут», — говорит Юлия Кудрина.

Да, особенным детям на это требуется чуть больше времени. Но они, по словам тренера, достаточно быстро все схватывают уже после первого фрейма (так называется одна партия в этом виде спорта), а после нескольких занятий уже вырабатывают тактику и стратегию, как победить команду соперника.

Кстати, ключевое в этой фразе слово «команда» — умение работать в коллективе и сообща — оказывает на таких ребят магическое воздействие. Они получают нужное развитие и уверенность в себе через занятия спортом. Это прямым образом отражается на их успеваемости и умственной активности.

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Эффект от занятий и тренировок по бочче виден уже сейчас. Накануне мы рассказывали о том, как команда Челябинской области проявила себя на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады. На этих соревнованиях семь южноуральских ребят завоевали 11 медалей. Вместе с ними отправилась на соревнования как руководитель делегации Юлия Кудрина, компанию ей составила тренер Мария Калугина. Она тоже оказалась в этом виде спорта неспроста: ее сестра — девушка с аутизмом.

«Мне больно видеть, как общество воспринимает таких людей. А если не можешь изменить ситуацию, значит, нужно преобразовать ее изнутри. Поэтому и прикладываю максимум усилий, чтобы люди с особенностями развития могли почувствовать себя равными с обычными людьми», — объясняет Мария Калугина.

Сам по себе девиз «Бочче — спорт равных возможностей» здесь реализуется в полной мере. Такой принцип действует на всех без исключения соревнованиях по этому виду спорта. Нет других примеров того, как на состязания отправлялись ребята не по спортивному принципу, а согласно предварительной жеребьевке.

Если быть точнее: все ребята проходят тестирование, по результатам которого их разделяют на дивизионы с учетом их уровня развития навыков игры — они зависят от их умений и способностей. Ну а по итогам жеребьевки формируется команда, в которой представлены спортсмены с разным уровнем подготовки, тех самых дивизионов.

Возможность победить есть у каждого! Это золотое правило в развитии бочче среди людей с ментальными нарушениями.

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Впрочем, все эти спортивные результаты уходят на второй план. Главное, как уже говорилось выше, — заинтересовать ребят этим видом спорта, помочь им развить свои навыки и способности. А ведь бочче предъявляет определенные требования к участникам, заставляет их думать и мыслить в процессе игры. Казалось бы, как в бочче могут проявить себя дети, отстающие в умственном развитии? Лично у меня закрались сомнения на этот счет.

«Если мы не будем решать задачи, которые кажутся нам сложными и непосильными, наш мозг начнет деградировать. Важно давать решать такие задачи и особенным детям. Но обдуманно и дозированно, используя методики, которые нарабатываются годами», — считает исполнительный директор Специального олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко.

Она является автором и руководителем проекта по реализации игры бочче среди людей с ментальными нарушениями. В следующем году исполнится 30 лет, как она занимается с особенными детьми в Екатеринбурге. Теперь делится своим опытом и наработками с коллегами в Челябинской области.

«Мы начинали работать тогда, когда у многих людей было такое представление: если человек — инвалид, то занятия спортом ему противопоказаны. Я часто вспоминаю один свой диалог с высокопоставленным чиновником. Он мне прямо в глаза сказал: „Эти дети — инвалиды, зачем вы их мучаете? Дайте им лекарства, пусть сидят дома и лечатся“. Радует то, что сознание людей изменилось. Сейчас в большинстве своем они уже так не думают», — говорит Ольга Яковлевна.

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До сих пор выше говорилось о том, что бочче идеально подходит для людей с ментальными нарушениями. Но ошибочно полагать, что этот вид спорта развивают исключительно среди особенных детей. Относительно простые правила и отсутствие требований к физической подготовке человека и делают бочче доступным видом спорта. Нужна лишь ровная площадка для игры и инвентарь, то есть шары.

«В Снежинске мы удачно провели эксперимент, открыв площадку на набережной в центре города. Дали возможность попробовать себя в бочче всем желающим. Это вызвало такой ажиотаж! Люди семьями приходили, с маленькими детьми, играли вместе в одной команде. С утра до вечера шары гоняли. А все потому, что игра азартная, позволяет обрести новых друзей», — вспоминает Юлия Кудрина.

В том же Снежинске она вместе с Марией Калугиной увлекла этим видом спорта людей старшего возраста. Говорит, что, выйдя на пенсию, они были как в капсуле, жили в своем внутреннем мире. А теперь они бойкие и активные, заряжают своей энергией и эмоциями тех, кто еще не знает, что такое бочче.

«А вы можете привести примеры видов спорта, в которые могут играть люди разных возрастов, причем в одной команде? Честно: я таких не знаю. В каждой игре разница в уровне подготовки, скажем, между папой, мамой и их ребенком будет существенной», — подключается к диалогу Ольга Бойко.

К слову, гость из Екатеринбурга прибыла в Челябинск для того, чтобы обсудить с коллегами варианты, как сделать бочче еще более популярным и доступным видом спорта на Южном Урале. Здесь, в школе-интернате спортивного профиля, прошла стратегическая сессия с участием тренеров и специалистов, которые развивают бочче в нашем регионе.

Получилось что-то вроде мозгового штурма: каждый поделился своими идеями и наработками по организации соревнований по бочче, как строить диалог с бюджетными и спортивными учреждениями, как донести информацию об этом виде спорта до широких слоев населения и так далее.

«Нам хотелось бы, чтобы на игру обратили внимание стационарные медучреждения. Скажем, людям с онкологией противопоказаны физические нагрузки. Будь на территории больницы площадка для бочче — и игру можно рассматривать как вариант спортивного досуга для пациентов», — размышляет Юлия Кудрина.

Есть у сторонников бочче и другие амбициозные идеи и проекты. Например, предусмотреть проектом при строительстве новых ЖК строительство площадок для игры в бочче. Или оборудовать их на уже имеющихся дворовых территориях. Благо для этого много места не надо.

Да, баскетбольные и футбольные площадки, а также хоккейные и теннисные корты тоже нужны. Но посмотрите в окно: как часто на них играют наши дети?.. Может быть, и есть смысл предложить ребятам и их родителям новые формы спортивного досуга?

Если их увлечь чем-то новым и необычным, это может вызвать классный эффект. А еще вывести на другой уровень коммуникацию людей — соседей по дому, подъезду или лестничной площадке, стать немного ближе друг к другу…