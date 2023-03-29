Спортивный директор «Металлурга» назвал позорным выступление команды в Кубке Гагарина

Сергей Гомоляко подвел итоги серии плей-офф с омским «Авангардом»

«Пока всё это анализируем, но и оправданий, конечно, быть не может. Проиграли. Позорно проиграли. Хочу извиниться перед болельщиками, что так закончили сезон. Бездарно. Хотелось бы, конечно, продлить его, да и уверен, что им хотелось бы еще поболеть за свою команду»,

— рассказал спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко.

Спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко подвел итоги выступления команды в текущем сезоне. Специалист назвал проигрыш в серии с омским «Авангардом» «позорным» и попросил прощения у болельщиков, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».Также один из руководителей хоккейного клуба отметил, что о кадровых изменениях в штабе «Металлурга» будет сообщено в понедельник, 3 апреля, когда состоится пресс-конференция со СМИ по итогам сезона. Напомним, что ряд федеральных СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в магнитогорском клубе будут расторгнуты контракты с первым вице-президентом и директором ХК «Металлург» Сергеем Ласьковым и главным тренером команды Ильей Воробьевым.Добавим, что завтра 30 марта на Арене «Металлург» пройдет вечер открытых дверей для болельщиков. Любителей хоккея ждет много интересных активностей, в том числе автограф-сессия с участием игроков «Металлурга», конкурсы от спонсоров клуба, видеозона 360. Желающие смогут сесть за руль ледозаливочной машины, побывать на скамейке запасных и тренерском мостике, а также попасть в раздевалку команды.