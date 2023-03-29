Спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко подвел итоги выступления команды в текущем сезоне. Специалист назвал проигрыш в серии с омским «Авангардом» «позорным» и попросил прощения у болельщиков, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
«Пока всё это анализируем, но и оправданий, конечно, быть не может. Проиграли. Позорно проиграли. Хочу извиниться перед болельщиками, что так закончили сезон. Бездарно. Хотелось бы, конечно, продлить его, да и уверен, что им хотелось бы еще поболеть за свою команду», — рассказал спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко.
Добавим, что завтра 30 марта на Арене «Металлург» пройдет вечер открытых дверей для болельщиков. Любителей хоккея ждет много интересных активностей, в том числе автограф-сессия с участием игроков «Металлурга», конкурсы от спонсоров клуба, видеозона 360. Желающие смогут сесть за руль ледозаливочной машины, побывать на скамейке запасных и тренерском мостике, а также попасть в раздевалку команды.
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