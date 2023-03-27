Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры

Двукратному обладателю Кубка Гагарина исполнилось 40 лет

«В общей сложности Василий Кошечкин отыграл за „Металлург“ 11 сезонов, став за это время основным голкипером команды и любимцем болельщиков. Мы горды, что Василий Кошечкин носил форму „Металлурга“, а своими невероятными и важными спасениями он не раз доказывал, что является одним из сильнейших вратарей в истории российского хоккея»,

— отметили в магнитогорском клубе.

«Сегодня, без преувеличения, завершилась настоящая эпоха. Василий Кошечкин — лучший образец профессионализма, настоящий спортсмен с уникальным характером и качествами бойца. В этом плане он был примером всей команде — и молодым игрокам, и состоявшимся хоккеистам»,

— рассказал спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко.

Сегодня, 27 марта, вратарю магнитогорского «Металлурга» Василию Кошечкину исполняется 40 лет. В свой юбилей вратарь официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Василий является обладателем золотых медалей Олимпиады-2018, ЧМ-2009 и дважды завоевал Кубок Гагарина (2014, 2016) с «Металлургом».Василий Кошечкин провел в КХЛ 15 сезонов и 765 матчей — 555 из них в «Металлурге». В регулярных чемпионатах КХЛ вратарь отыграл за «Металлург» 428 игр, 49 из которых на «ноль», одержал 216 побед. В активе Василия Кошечкина 11 голевых передач и 23 победы в буллитных сериях.В плей-офф вратарь за «Металлург» провел 127 игр и одержал 76 побед, проведя в общей сложности 7 439 минут на льду. В играх на вылет в активе голкипера 13 сухих матчей.С «Металлургом» Василий Кошечкин выиграл все основные награды КХЛ: дважды завоевал Кубок Гагарина и становился чемпионом России, два раза выиграл серебряные медали чемпионата страны, дважды был признан лучшим голкипером КХЛ и становился самым ценным игроком финала Кубка Гагарина.На счету уже «легендарного» вратаря множество рекордов в Континентальной хоккейной лиге. Вот самые значимые из них. Василий Кошечкин является лидером по количеству матчей в КХЛ среди вратарей (735 игр). Кроме того, он стал первым вратарем в истории КХЛ, вышедшим четыре раза в финал Кубка Гагарина. Хоккеист выходил в финальную часть турнира в 2014, 2016, 2017 и 2022 годах.В магнитогорском «Металлурге» также заявили о готовности провести прощальный матч для Василия Кошечкина.