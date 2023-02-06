Руководство магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» продлило контракты с форвардом Павлом Акользиным и защитником Алексеем Маклюковым. Соглашение с игроками рассчитано до конца сезона 2024/25. Оба хоккеиста пополнили состав «Металлурга» в межсезонье-2021, сообщает пресс-служба южноуральской команды.
Павел Акользин является воспитанником школы «Русь», начинал свою карьеру в «Спартаке». Также играл за «Бейбарыс», воронежский «Буран» «Арлан» и «Номад» (Казахстан) и «Барыс» до конца сезона 2020/21.
В текущем сезоне Павел Акользин провел 47 игр за «Металлург» и 13 (9+4) очков при показателе полезности «+6». Нападающий лидер команды по числу голов в меньшинстве (четыре шайбы). Всего в КХЛ форвард провел 334 встречи и набрал 66 (33+33) очков.
Алексей Маклюков также перешел в «Металлург» из «Барыса» в межсезонье-2021. За казахскую команду он выступал на протяжении четырех сезонов. Также Алексей играл за московское «Динамо», «Динамо» Балашиха (ВХЛ), ХК МВД и воскресенский «Химик» (МХЛ).
В этом сезоне Алексея Маклюкова провел за «сталеваров» 55 игр, набрав 8 (3+5) очков при показателе полезности «+2». Всего в КХЛ Алексей сыграл в 368 матчах и набрал 68 (13+55) баллов, при общем показателе полезности «+30».
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