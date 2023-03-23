Хоккеисты «Металлурга» в сухую проиграли серию «Авангарду» в Кубке Гагарина

В четвертом матче серии плей-офф магнитогорцы уступили 1:4 и завершили сезон-2022/2023

Сегодня, 23 марта, завершил хоккейный сезон магнитогорский «Металлург». Подопечные Ильи Воробьева в четвертой игре серии плей-офф снова уступили омскому «Авангарду» со счетом 1:3 и «всухую» проиграли серию 0-4, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Серия плей-офф Кубка Гагарина против «Авангарда» получилась неожиданно скоротечной. И в первую очередь потому, что противостояли друг другу равные по силам и классу команды. В принципе, сам ход матчей и их результаты не убедили в обратном. В первых трех играх «ястребы» дважды побеждали в овертайме, еще однажды с минимальным счетом. Кроме того, как минимум в двух поединках «Магнитка» владела игровым и территориальным преимуществом. Впору говорить о том, что в играх с «Авангардом» от магнитогорцев отвернулась фортуна.

Не стал исключением и четвертый матч серии, в котором «сталеварам» отступать уже было некуда. А тут как назло уже в самом дебюте гости открыли счет в матче. Это Сергей Толчинский хладнокровно переиграл голкипера после отскока шайбы — 0:1. Хозяева, как и днем ранее, вновь оказались в роли догоняющих, тратить немало сил на то, чтобы взломать защитные владения соперника. К счастью, в середине периода в формате «5 на 3» отличился дальним броском Григорий Дронов, вернувший интригу в матче и надежду в сердцах болельщиков.

Во втором отрезке игры эмоции на площадке немного улеглись. Команды стали строже действовать в обороне, с оглядкой на тылы. Но затем снова напомнил о себе Рид Буше. Форвард хладнокровно замкнул изумительную передачу Корбана Найта — 1:2. Магнитогорцы вновь вынуждены были что-то придумывать в атаке. Как минимум в трех случаях они имели реальные возможности сравнять счет, но на перерыв ушли-таки, уступая в счете.

В третьем периоде хозяева усилили натиск на ворота соперника. С убойных позиций бросали по воротам Майе, Карпов, Яковлев... Но «ястребы» держали оборону и время от времени проводили опасные контратаки. А на 8-й минуте увеличили отрыв в счете. Рид Буше оформил «дубль» и вышел на первое место в списке лучших снайперов плей-офф — 1:3.

«Металлургу» совершить камбэк не удалось. Хотя возможности для этого вроде и были. Но не столь очевидны, чтобы спасти поединок. Не покидало ощущения, что третий гол омичей надломил «сталеваров» психологически. Наставник «сталеваров» Илья Воробьев уже за 3 минуты до конца третьего периода снял вратаря на шестого полевого игрока. Форвард гостей Алекс Бродхерст установил окончательный счет в матче — 1:4.

Магнитогорцы завершают свое выступление в текущем сезоне и выбывают из розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» первым из представителей «Востока» выходит в финал конференции. Там он встретится с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал».