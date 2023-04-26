Спортивная школа «Рифей» стала призером Всероссийской премии SportsFacilities

Челябинское учреждение стало одним из лучших многофункциональных спортивных объектов

В Москве прошла церемония вручения всероссийской премии SportsFacilities, которая состоялась в рамках форума SPORTB2B EXPO&FORUM. В номинацию лучших многофункциональных спортивных объектов вошла южноуральская спортивная школа олимпийского резерва «Рифей», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.За награды премии боролись более 300 участников из 56 регионов России. Одним из лучших многофункциональных спортивных объектов, номинированных на эту премию, стала спортивная школа «Рифей». Отметим, что в 2022 году в рамках нацпроекта «Демография» на базе конноспортивного комплекса «Рифей» открылся спортивно-тренировочного центр по современному пятиборью.Добавим, что спортсмены школы олимпийского резерва «Рифей» регулярно становятся призерами и победителями самых разных соревнований. Недавно челябинская пятиборка стала победителем всероссийского «Турнира сильнейших». Екатерина Этина завоевала золото на соревнованиях в Москве.