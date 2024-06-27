Нина Принц представит коня редкой породы на шоу-программе в Челябинске

Известная наездница выступит с показательным номером и даст мастер-класс на 15‑летии КСК «Рифей»

Завтра, 28 июня, конноспортивному комплексу «Рифей» в Челябинской области исполняется 15 лет. В честь этого события здесь пройдут спортивные состязания и праздничная шоу-программа для всех желающих. Впервые Южный Урал посетит известная наездница Нина Принц. Она выступит с премьерной шоу-программой «Лед» вместе с красавцем-конем редкой породы — норвежским фьордом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«В основу сюжета шоу-программы вошла трилогия художественных фильмов „Лед“. Она создана для того, чтобы напомнить: как бы ни было сложно в жизни, нужно знать, что ты не один. Всегда рядом будут люди, которые тебя поддержат», — отметила Нина Принц на своей странице в соцсетях.

Известная в России и за ее пределами наездница работает со своим конем Принцем на свободе. Возможно, поэтому, как отмечают специалисты, показательные выступления спортсменки с лошадью получаются очень чувственными и глубокими. В них сливаются воедино красота, грация и единение наездницы и коня в элементах классической выездки.

Норвежская фьордская лошадь — одна из старейших и самых чистопородных конских пород мира. Кони проявляют хорошие способности к драйвингу и пробегам и также могут быть достаточно подготовлены к элементарной выездке и кроссу. Фьорды широко используются в школах верховой езды. Уникальной их особенностью является грива. Волосы в центре гривы темные (обычно черные), в то время как по периферии — белые.

В 10:00 в КСК «Рифей» начнутся региональные соревнования по конкуру, с 11:00 откроется выставка картин «История КСК „Рифей“ в пятилетках развития» и экспонат «Взгляд в будущее», а также контактный зоопарк с мини-лошадками. Для гостей мероприятия проведут экскурсии по территории спорткомплекса.

Основная программа мероприятия запланирована на 16:30. После церемонии открытия состоится мастер-класс от Нины Принц и ее шоу-программа «Лед» (18:00), а также состязания на мощность прыжка «Битва титанов». В этом турнире сильнейшие спортсмены Урала и Башкортостана будут бороться за главный приз соревнований — 600 000 рублей. Всадникам предстоит по очереди верхом на лошадях преодолевать препятствие, высота которого с каждым разом будет повышаться на 10 сантиметров. На это им будет даваться пять попыток.

Вход свободный.

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