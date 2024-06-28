В Челябинской области поддержат развитие конного спорта в КСК «Рифей»

На 15-летний юбилей в спорткомплексе провели региональные соревнования

Конно-спортивный комплекс «Рифей» в Челябинской области получит дальнейшее развитие. Здесь продолжат укреплять материально-техническую базу, которая позволит спорткомплексу сохранить лидирующие позиции на Урале. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, поздравив участников и гостей региональных соревнований с 15-летием спорткомплекса, передает корреспондент ИА «Первое областное».

КСК «Рифей» в Сосновском районе свое 15-летие решил отметить по-спортивному. Сегодня, 28 июня, здесь состоялись региональные состязания по конкуру и мощности прыжка, а также праздничная шоу-программа. На церемонии открытия соревнований участников и гостей приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Этот замечательный конно-спортивный комплекс появился благодаря Петру Ивановичу Сумину. Приятно видеть, что его дело живет. Мы обязательно будем и дальше развивать этот уникальный объект, поддерживать и развивать конный спорт в нашем регионе», — обратился с приветственной речью глава региона.

Алексей Текслер вручил благодарственные письма и грамоты сотрудникам КСК «Рифей». Отдельные слова благодарности он адресовал супруге экс-губернатора Челябинской области Ольге Ильиничне Суминой и ее дочери, руководителю спорткомплекса Наталье Алистратовой.

«Наверное, многие подумают, что 15 лет — не такая уж и большая дата для спорткомплекса. Но для нас это значимый и важный маленький юбилей. Мы начинали развивать этот комплекс практически с нуля. А теперь конный спорт в регионе уже на профессиональном уровне развития, есть своя школа. За 15 лет в стенах комплекса прошли подготовку 1830 детей! Многие из них проявили себя на соревнованиях регионального и всероссийского уровня. Нам есть чем и кем гордиться. Сегодня мы занимаемся развитием не только конного спорта, но и других видов спорта», — подчеркнула в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» руководитель КСК «Рифей» Наталья Алистратова.

С ярким номером в шоу-программе выступила известная наездница Нина Принц. Она показала номер «Лед» с конем породы фьорд. Зрелищной частью программы стал турнир по мощности прыжка. В нем, а также состязаниях по конкуру выступили 89 участников из Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Башкортостан.

Отметим, что сегодня КСК «Рифей» является одним из самых крупных многофункциональных спортивных объектов в Уральском федеральном округе, на базе которого развиваются самые разные дисциплины — на профессиональном и любительском уровнях.

На территории созданы условия для тренировок и соревнований по 20 видам спорта. Комплекс входит в реестр объектов спорта России и способен принимать официальные международные, всероссийские и региональные спортивные мероприятия.